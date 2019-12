Betriebsräte beschäftigt Thema Gesundheit

Bei ihrem zweiten Treffen haben sich die Betriebs- und Personalräte der Region über die Auftrags- und Beschäftigungslage aus und sich anschließend ausführlich dem Thema „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ gewidmet. Gastgeber war dieses Mal der Betriebsrat der Firma KaVo Dental in Biberach.

Bei den meisten Metallbetrieben werden aktuell die Stundenkonten heruntergefahren, um der drohenden Auftragsdelle entgegenzuwirken. In einzelnen Betrieben wird auch über Kurzarbeit und die Anwendung des Beschäftigungssicherungs-Tarifvertrags nachgedacht. Kommunale Betriebe wie die Stadtverwaltung und das Landratsamt spüren die Lage in der Industrie lediglich an der steigenden Zahl von Bewerbern aus diesem Bereich.

Im Gesundheits- und Pflegebereich leiden die Betriebe unter den aktuellen politischen Entscheidungen zur Fachquote und zu den Fallpauschalen bei der Abrechnung von Leistungen. Der Energiesektor und die Pharmaindustrie in der Region blicken dagegen in eine positive Zukunft und spüren aktuell keine Auftragseinbrüche. Ganz im Gegenteil wird hier sogar Personalaufbau betrieben. Im Energiesektor treibt die Betriebsräte das Thema Digitalisierung und Energiewende um.

Neben der aktuellen Situation in den einzelnen Betrieben war das Kernthema des Treffens die erfolgreiche Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) am Beispiel der Firma Boehringer Ingelheim. Dr. Maren Kaiser, Betriebsärztin bei Boehringer und KaVo, erläuterte detailliert die Einführung und Umsetzung des BGM. Entscheidend für die erfolgreiche Einführung sei die Bereitschaft der Unternehmensführung in die Gesunderhaltung der Belegschaften zu investieren, waren sich alle Betriebsräte einig,. Bei Boehringer Ingelheim wurde das BGM in fünf Schritten über fünf Jahre eingeführt.

Ein weiterer Baustein des BGM bei Boehringer Ingelheim ist BetSi Prä Reha, das im Grundsatz ein Programm der Deutschen Rentenversicherung ist. Ziel ist es, schon bei geringen Anzeichen einer gesundheitlichen Einschränkung gezielt entgegenzuwirken. Dieses Präventionsprogramm beinhaltet drei Grundpfeiler: gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung. Auch bei diesem Programm der Deutschen Rentenversicherung könne eine betriebliche Einführung nur gelingen, wenn die Unternehmensleitung ein wirkliches Interesse hat und aktiv mit den Betriebsräten an der Umsetzung arbeitet.