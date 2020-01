Betrüger bringen Biberacher Senior um Erspartes

Betrüger haben einen Senior aus Biberach mit der „Falscher Polizist“-Masche um sein Erspartes gebracht.

Wie die Polizei berichtet, kontaktierte ein Betrüger den Senior am Donnerstag vergangener Woche telefonisch und gab sich als Polizist vom Polizeirevier Bad Saulgau aus. Er überzeugte den Rentner, dass bei der Bank „Blüten“ im Umlauf seien. Um der Polizei bei der Aufklärung dieser Sache zu helfen, sollte der Mann sein Erspartes bei der Bank abheben. Das tat er, worauf er am Freitag einen weiteren Anruf des Betrügers erhielt. Am Abend kam zu dem Senior ein Unbekannter, der das Geld abholte.

Am darauffolgenden Montag rief der angebliche Polizist den Mann erneut an. Er forderte ihn dieses Mal auf, einen noch höheren Geldbetrag abzuheben. Der Senior wollte auch dieser Forderung des Betrügers nachkommen. Erst als ein Mitarbeiter des Geldinstituts den Mann auf die Sache ansprach, kam der Betrug ans Tageslicht, worauf er Strafanzeige bei der Polizei erstattete.