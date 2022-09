Besuchergruppe aus Biberach besucht Gerster im Bundestag

Auch wenn in den Sommerferien keine Plenarsitzungen stattfinden, so ist doch immer Betrieb in Berlin. Davon überzeugten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reisegruppe aus Biberach, die der SPD-Abgeordnete Martin Gerster nach Berlin eingeladen hatte. „Politik steht nie still, besonders jetzt in der Energiekrise ergeben sich tagtäglich neue Veränderungen, auf die die Politik reagieren muss“, wird der Biberacher Abgeordnete in seiner Mitteilung. „Auf das Gespräch mit der Besuchergruppe freue ich mich immer. Für mich ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sehen und erleben, was ich hier mache.“ Gersters Wahlkreisbüro hatte ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine. Politischer Höhepunkt war ein Besuch im Regierungsviertel. Das Bundeskanzleramt, der Besuch der Kuppel und die einstündige Diskussion mit Gerster sorgten für Begeisterung. Ein weiterer Höhepunkt war die Schiffsrundfahrt auf der Spree. Weitere Programmpunkte waren eine sich an politischen Gesichtspunkten orientierende Stadtrundfahrt, ein Besuch bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk für Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie ein Zeitzeugengespräch in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, der ehemaligen zentralen Untersuchungshaftanstalt der Stasi. Diese Fahrten würden auf anschauliche Weise und zwanglos politische Bildung vermitteln und seien eine gute Möglichkeit, politische Arbeit und die deutsche Hauptstadt kennenzulernen, heißt es in der Pressemitteilung. Interessenten können sich ans Wahlkreisbüro in Biberach per Mail an martin.gerster.wk01@bundestag.de wenden.