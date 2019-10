Besucher sehen Fotos vom Seniorenhölzle an

Die Anregungs- und Bewegungsgruppe trifft sich am Mittwoch, 9. Oktober, von 14.45 bis 16.45 Uhr diesmal in der Cafeteria im Mehrgenerationenwohnen „Unter den Linden“. Eingeladen sind von der „Pflegebrücke“ Menschen, die trotz gesundheitlicher Einschränkungen zwei anregende Stunden in geselliger Runde verbringen möchten, sowie die Gäste des diesjährigen Seniorenhölzle. Nach einer Tasse Kaffee werden Erinnerungen ans Seniorenhölzle beim Ansehen einiger Bilder gefrischt. Wer wissen will, was man im Seniorenhölzle macht oder gern im Juni 2020 teilnehmen will, ist ebenso gern gesehen.

Dem Wetter angepasste leichte Sitzgymnastik und das gemeinsame Singen mit dem Akkordeon runden den Nachmittag ab. Die Angehörigen können – wenn gewünscht – mitkommen, inzwischen Besorgungen erledigen oder einen Einkaufsbummel machen.