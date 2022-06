Bestzeiten, Medaillen und viele neue Erfahrungen

Traditionell an Vatertag hat das Petra-Weiglein-Winkler-Gedächtnis-Schwimmen im Memminger Hallenbad ein großes Teilnehmerfeld angelockt. Der Konkurrenz mit 17 Vereinen aus Bayern, sechs aus Baden-Württemberg und zwei aus dem Ausland stellten sich nach zweijähriger Pause auch zehn zehn Nachwuchstalente der TG Biberach. Für sechs der zehn Athletinnen und Athleten war es der erste Schwimmwettkampf überhaupt.

Die beiden jüngsten Schwimmerinnen Klara Wolf (JG 2014/50 m Brust in 1:00,66/2. und 50 m Rücken in 1:13,58) und Anna Stütz (JG 2013/50m Freistil in 0:54,69 und 50 m Brust in 0:59,10) meisterten ihre Starts mit Bravour. Leni Preißing (JG 2011) startete über 50 m Brust (0:57,69), 50 m Rücken (0:50,75) und 100 m Freistil (1:54,72) und konnte jeweils ihre bisherigen Bestzeiten deutlich verbessern. Anna Wolf (JG 2011) schwamm ein gutes Rennen über 50 m Brust und 50 m Rücken (0:59,99). Paul Thoma (JG 2011) und Jakob Mayr (JG 2009) waren fasziniert von der Wettkampfatmosphäre und gingen jeweils dreimal erfolgreich ins Rennen (Paul: 50 m Brust/0:50,13/Platz 3, 50 m Rücken/0:52,09, 100 Freistil/1:41,26; Jakob: 50 m Brust/0:45,52/Platz zwei, 50 m Rücken/0:49,54/Platz drei, 100 Freistil/1:23,97). Anna Schreiber und Maya Suwa (beide JG 2010) schwammen bei allen Starts neue persönliche Rekorde (Anna: 50 m Schmetterling/0:50,45 und 50 m Rücken/0:45,60; Maya: 50 m Brust/0:48,08, 50 m Rücken/0:44,49, 100 m Freistil/1:26,93).

Die beiden Routiniers unter den jungen Athleten, Leo Schreiber (JG 2012) und Marie Stütz (JG 2011), glänzten nach monatelangem harten Training mit Bestzeiten. So erreichte Leo mit seinen beiden Starts über 50 m Schmetterling in 0:42,50 und 50 m Rücken in 0:41,04 jeweils den ersten Platz. Marie startete insgesamt viermal über 50 m Freistil (0:34,40/2.), 50 m Schmetterling (0:39,85/3.), 50 m Brust (0:45,44/2.) und 100 m Freistil (1:17,98/1.). „Das macht einfach richtig Spaß“, freute sich Marie nach den 100 m Freistil.

Insgesamt ein gelungener Wettkampf für die Schwimmer der TG und eine große Erfahrung. „Besonders schön war es mit anzusehen, wie die einzelnen Schwimmer im Laufe des Wettkampfs zu einer Mannschaft zusammenwuchsen und sich lautstark gegenseitig anfeuerten. Das ist es doch, was diesen Sport so besonders macht“, so Steffi Stütz, die den Wettkampf betreute.