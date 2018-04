Bester Poetry-Slamer auf Lesebühne

Schon zum siebten Mal hat kürzlich die „Worts ab!“-Lesebühne im Museum Biberach stattgefunden. Die Texte für den Abend lieferten die Poetry-Slamer Hank M. Flemming, Adina Wilcke und Alex Burkhard. Die Veranstaltung war ausverkauft.

Das Format im Museums-Foyer, eine Kooperation zwischen dem Kultureservoir und dem Museum Biberach, gibt es bereits seit 2015 und wartet immer mit den aktuell besten Wortakrobaten der deutschsprachigen Poetry-Slam Szene auf.

Im Gegensatz zu einem Poetry Slam, bei dem meist zwischen acht und zehn Künstler auf der Bühne stehen und gegeneinander mit selbstverfassten Texten und Gedichten antreten und das Publikum eine Gewinnerin oder einen Gewinner kürt, geht es bei der Lesebühne gemütlicher zu. Veranstalter und Moderator Tobias Meinhold lädt hierzu Sprachkünstler aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz ein, die dann jeweils vier Texte vortragen. Zwischendurch gibt es Interviews, in denen die Künstler kleine Anekdoten oder aber auch autobiographische Details aus Ihrem Poetendasein preisgeben.

Bei fast sommerlichen Temperaturen eröffnete der Tübinger Hank M. Flemming den Abend. Der im Erzgebirge großgewordene Doktor der Psychologie begann mit seinem Text über „Familienplanung mit Oma“: „In deinem Alter hatte ich schon drei Kinder – dafür aber keinen Schulabschluss!“

Weiter ging es mit Adina Wilcke und einem autobiographischen Märchen. Wilcke kommt aus Wien und überzeugte mit ihrer sympathischen und authentischen Art. Mit „barfuß“, so der Titel des Textes, nahm sie das Publikum mit auf ihre Suche nach ihrer Identität und der wahren Seite unserer Märchenwelt.

Der dritte im Bunde war der amtierende deutsche Poetry-Slam Meister Alex Burkhard. Er ist gebürtig aus dem Allgäu, lebt und arbeitet aber seit Jahren in München. In Runde eins gab er einen Einblick in seine Jugend, die Bedeutung der Reggae-Musik beim Erwachsenwerden und die wichtigen Komponenten Heimat und Freundschaft, aber auch die damit verbundenen Veränderungen, wenn es einen in die Großstadt zieht.

Schnelle Reime fesseln Publikum

In der zweiten Runde berührte Flemming das Publikum mit seinem Gedicht „Schwarz und schön und glänzend“ über den ehemaligen Uranabbau im Erzgebirge: „Sie haben den Tod geweckt, er war aus dem Schlafe zurück, alle hatten Arbeit und sie strahlten vor Glück.“ Adina Wilcke sinnierte über eine „Tour mit Rappern“ und den Versuch „deren Sprache“ zu erlernen. Dabei zeigte Wilcke ihr Talent: pfeilschnell kamen ihre Reime aus ihr heraus und brachten das Publikum zum Beben: „Ich glaub‘ ihr braucht ein bisschen Knuddelhilfe, das hier ist keiner eurer Schmuddelfilme“. Die Pause läutete Burkhard mit einem Text über die Verantwortung für die eigene Sprache ein. „Ich statt man – man kennt das ja.“

Im zweiten Teil der Lesebühne gab es auch eine bunte Mischung an Gedichten und Geschichten, gereimt oder in Prosa, die unterschiedlicher nicht hätten sein können und das Publikum sichtlich begeisterten. Am Ende des Abends gab es langanhaltenden Applaus. Das Spiel mit der Sprache ist – gerade im Zeitalter von sozialen Medien, Whatsapp und Konsorten – nicht langweilig, sondern sehr beliebt. Die nächste Lesebühne findet am 11. Oktober 2018 mit den Gästen Fatima Mounmouni (Zürich), Philipp Herold (Heidelberg) und Marius Loy (Stuttgart) statt.