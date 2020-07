Bester Abischnitt am Biberacher Wieland-Gymnasium seit 15 Jahren

Das Jahr 2020 wird auch den Abiturienten des Wieland-Gymnasiums (WG) in Erinnerung bleiben: Das Lernen auf die Prüfungen fand zu Hause im Lockdown statt. Anfang Mai fand wieder eingeschränkter Unterricht an der Schule statt, sodass die Prüfungen im gewohnten Rahmen stattfinden konnten. Traditionelle Veranstaltungen der Abiturienten wie der Abigag und ein Abiball fielen den Beschränkungen während der Pandemie zum Opfer.

Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen zu Beginn der „Schützenwoche“ war Schulleiter Ralph Lange sehr glücklich, allen Prüflingen im Rahmen einer Schulveranstaltung die Abschlusszeugnisse überreichen zu können. In einer Premiere wurde das Abitur auf dem Schulhof an die festlich gekleideten Abiturienten ausgegeben. Durch ein Gewitter mit Regenschauer unterbrochen, erhielten zwei Kurse nach einer Pause in der Aula ihre Urkunden.

Die „erste Reifeprüfung“, so Schulleiter Lange habe von den Schülern Intellekt und Fleiß erfordert. Die zweite Reifeprüfung sei im März überraschend hinzugekommen. Umso erfreulicher sei der diesjährige Abiturschnitt von 2,1. „Dies ist der beste Schnitt seit 2005“, freute sich Lange. Über ein Drittel der Abiturienten habe 2020 zudem eine Eins vor dem Komma stehen.

Als beste Schülerin mit einem Schnitt von 1,1 wurde Johanna Blessing geehrt. Für die Abiturienten hielt Scheffelpreisträgerin Melina Boll eine in Gedichtform gegossene Rede. Sie bedankte sich bei Tutoren und Lehrkräften für deren Unterricht und Einsatz. Schulleiter Lange betonte zum Abschluss, er würde sich freuen, wenn schon in einem Jahr ein Abitreffen „distanzlos“ am WG stattfinden würde.

Die Abiturienten nach Wohnorten:

Biberach: Benita Isabell Bausch; Anika Brinkmann; Johanna Bürker; Aida Dobardzic; Lisa Christine Andrea Eggert; Corina Eulitz; Lars Philipp Flauger; Dea Gashi; Robin Göpper; Fabian Heiter; Pascalle Hemminger; Livia Herse; Marco Hugger; Jonah Nnamdi Ibegbul Ike; Kim Lisa Kottisch; David Leicht; Lina Locher; Lilith Anna Maier; Linus Jonathan Ries; Madleen Rusteberg; Fabio Schumacher; Kim-Lorena Seibold; Sarah Marie Sikezsdy; Florian-David Späth; Andrei Stirbu; Leon Maximilian Streveld; Fiona Noelle Walter; Jakob Weber; Tobias Welti; Sandra Nicole Zubenko; Alexia Jasmin Püschner; Biberach-Mettenberg: Edwin Constantin Daitche; Reza-Atash Hauschild; Sophia Hörer; Pia Marie Stenkamp; Inga Wagner; Biberach-Rißegg: Heiko Rolf Fredel; Jan-Niklas Schneider; Biberach-Stafflangen: Mia Lisa Gantner; Mathilde Le Monnier; Kai Victor Maier; Attenweiler: Marlon Eichardt; Marc Hyps; Sarah Heidi Nestle; Marina Grigorjan; Aulendorf: Marie Hildebrand; Bad Schussenried: Melina Boll; Max Weishaupt; Ingerkingen: Lara Simon; Schemmerhofen: Amélie Braun; Valerie Lotz; Sophia Eva Wolff; Schemmerhofen-Alberweiler: Jesse Joachim Kuhn; Schemmerhofen-Altheim: Viktoria Albrecht; Eberhardzell-Hedelberg: Edgar Dick; Eberhardzell-Oberessendorf: Michael Senkleider; Maselheim: Florian Schuler; Maselheim-Äpfingen: Lisa Marie Dolkemeyer; Lea Dreyer; Maselheim-Ellmannsweiler: Willi Hannes Schaal; Maselheim-Laupertshausen: Sebastian Lukas Müller; Mittelbiberach: Marc Bucher; Linus Tristan Eickmeier; Malte Fuchs; Manuel Grimm; Hannah Flavia Hoffmann; Inga Bente Kristin Schmid; Katarina Ulmer; Ummendorf: Anna Lisa Angele; Johanna Blessing; Serafina Gabriele Eiwan; Hanna Fauth; Marten-Luk Gester; Yu Li; Katja Nörz; Gizem Özcan; Peter Hannes Voß; Nikita Lange; Jacqueline Lehmann; Uttenweiler-Ahlen: Antonius Waibel; Warthausen: Lynn Priepke; Warthausen-Birkenhard: Johannes Julian Grimm; Nicole Müller; Luca Finn Streitlein.