Beste Freunde ohne ein einziges Wort

Auf der Tribüne jubeln Zuschauer, der Schiedsrichter bläst in die Trillerpfeife und der Mannschaftskollege am anderen Spielfeldende ruft, dass er frei ist: Der sechsjährige Mika ist mittendrin im Spiel für den FC Wacker – von der Geräuschkulisse bekommt er aber nichts mit. Er ist taub. Allein ist er mit seinem Handicap nicht. Darauf möchte der FC Wacker mit einem Benefiz-Fußballtag am 7. Juli aufmerksam machen und Eltern, Kinder und Vereine für einen offenen Umgang mit Menschen wie Mika sensibilisieren. Bei dem Aktionstag können alle Nachwuchskicker ein Sportabzeichen ablegen. Außerdem trifft die erste Mannschaft des FC Wacker auf den SSV Ulm.

Vereinsmitglied ist Mika noch nicht, aber er steht regelmäßig für den Biberacher Verein auf dem Platz – gemeinsam mit seinem besten Freund, dem fünfjährigen Kai. Die beiden toben über die Wiese, lachen zusammen und halten sich fest an der Hand, so als würden sie immer aufeinander aufpassen wollen. Anstatt zu sprechen, nutzen die beiden Gebärden. Mika ist damit groß geworden. Seine Krankheit ist angeboren. Für Kai ist die Zeichensprache allerdings Neuland. Gleichzeitig erfüllt er sich damit ein Stück weit seinen größten Wunsch: „Letztes Jahr habe ich Kai zu Weihnachten gefragt, was er sich wünscht. Seine Antwort: Ich möchte mit Mika sprechen können“, erzählt Oliver Dreher, der Papa von Kai und Trainer beim FC Wacker.

Diesen Wunsch habe er seinem Sohn natürlich nicht erfüllen können. Dennoch hätten ihn die Worte seines Kindes nicht losgelassen, sagt Dreher: „Ich habe die beiden Jungs im Kindergarten beim Spielen beobachtet und gesehen, wie sie aufblühen. Das war im Oktober.“ Da sei ihm die Idee mit dem Benefiz-Fußballtag gekommen. Hierzu seien alle Kinder, ob mit oder ohne Handicap eingeladen.

„Vormittags können sie in mehreren Stationen das DFB-Sportabzeichen ablegen.“ Dafür ist eine Anmeldung nötig. „Nachmittags kommt die A-Jugend des SSV Ulm und spielt gegen die erste Mannschaft des FC Wacker.“ In der Mittagspause können sich die Kinder stärken, auf der Hüpfburg toben oder einen Schussgeschwindigkeitstest machen.

Gebärdenlehrer für die Schule

Der Eintritt ist kostenlos. Die Erlöse aus Mittagessen, Kaffee und Kuchenverkauf würden vollständig gespendet. Zudem werden Spendenboxen aufgestellt. „Das Geld wird zur einen Hälfte in eine Sprachschule fließen, mit dem anderen Teil soll ein Gebärdenlehrer für die Grundschule in Ringschnait finanziert werden.“ Ab dem Herbst gehen Mika und Kai dort zur Schule. Ob in Form einer AG oder Sonderunterricht – wie genau der Lehrer eingesetzt würde, müsse noch mit der Schulleitung geklärt werden, sagt Dreher. Es sei jedoch wichtig, Hürden abzubauen. Kinder sollten miteinander kommunizieren können. Das funktioniere leichter, als es scheint, ist sich Dreher sicher. Sein Sohn Kai geht mit bestem Beispiel voran.

Andere Kinder und Freunde tun sich dagegen schwerer, schildert Mika. Im Gespräch ist seine Dolmetscherin anwesend, die für den Jungen und seinen Vater Ege Karar, der ebenfalls taub ist, übersetzt. „Auf dem Platz rede ich nicht so viel mit anderen“, so Mika. Generell komme er im Spiel aber gut klar: „Ich schaue mich dann die ganze Zeit um, damit ich alles sehen kann.“ Die anderen Kinder zeigten Verständnis und Rücksicht, sagt Oliver Dreher. Gebärden beherrscht außer Kai aber kaum einer.

Eltern oft überfordert

Auch Ege Karar bestätigt: Schlechte Erfahrungen hätte er weder auf dem Spielfeld noch im Kindergarten gemacht. Gerade Kinder seien offen und zeigten große Bereitschaft zur Verständigung: „Oft sind es die Eltern, die überfordert sind. Dabei gibt es schon sehr einfache Gebärden“, so Karar.

Auch viele Vereine tun sich bei der Aufnahme von Kindern mit Handicap schwer, weiß Oliver Dreher: „Das ist ja auch stressig und kostet Zeit und Geld. Die Trainer werden dahingehend auch nicht geschult.“ Dennoch sei die Förderung aller Kinder wichtig. Ege Karar sieht in der Benefizveranstaltung eine Chance, das Bewusstsein der Leute zu schärfen: „Das ist eine gute Gelegenheit, damit sich die Kinder, aber auch die Eltern besser kennenlernen und austauschen. Dasselbe gilt für Geschwister.“ Durch die gemeinsamen Stunden entwickle man ein Zusammengehörigkeitsgefühl, hofft Karar.

Oliver Dreher möchte darauf aufbauen. „Die Spendenaktion ist erst mal einmalig. Aber ich möchte eine Mannschaft bilden, extra für schwächere Kinder oder solche mit Handicap.“ Bis dahin sei es allerdings noch ein langer Weg. Denn es brauche finanzielle Mittel, Dolmetscher und speziell ausgebildete Trainer. Und letztlich auch das Vertrauen der Eltern.