Besondere Körperkunst: So lief Biberachs erste Tattoo-Messe

Es ist ein besonderer Ausdruck von Kunst und Kreativität, der am Wochenende in der Biberacher Gigelberghalle im Fokus gestanden ist. Zwei Tage war dort von morgens bis abends vor allem ein markantes Geräusch zu hören: das Surren von Tattoo-Nadeln. Denn am Wochenende fand dort zum ersten Mal eine Tattoo-und-Piercing-Messe statt. Ausgefallene Motive und erfahrene Künstler gab es ausreichend.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, einmal so viele kreative Künstler in einer Halle zu haben, und ließen sich ein neues Motiv stechen. (Foto: Ehrenfeld)

Nicht nur war das Programm eher ungewöhnlich für die Gigelberghalle, auch für die Aussteller und Organisatoren hatte eine Tattoo-Messe in einer Halle wie dieser Seltenheitswert. „Normalerweise veranstalten wir derartige Events in größeren Hallen. Da passen auch mehr Stände rein. Aber wir sind begeistert, wie viele Besucher es trotzdem hierherzieht“, sagt Tobias Oosterloo. Mit seinem Geschäftspartner Andreas Varvara hat er vor ein paar Jahren die Firma Tattoona Rama mit Sitz in Passau gegründet und veranstaltet regelmäßig Tattoo-Messen in Süddeutschland.

Erste Messe seit drei Jahren für Veranstalter

Zum ersten Mal sind sie mit ihrem Konzept jetzt in Biberach zu Gast gewesen. „Es ist ein tolles Ambiente, was so eine historische Halle wie die Gigelberghalle uns bietet“, schwärmt Tobias Oosterloo. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt habe gut funktioniert, schließlich habe man aufgrund der Corona-Jahre den Termin so oft verschieben müssen.

„Die Tattoo-Messe war schon vor längerer Zeit geplant, aber dann hat Corona unsere Pläne über den Haufen geworfen“, so Oosterloo. Eine Messe unter Einschränkungen habe man nicht veranstalten wollen. Am Wochenende fand somit ihre erste Veranstaltung nach knapp drei Jahren statt, erzählen die Organisatoren.

Manche sitzen bis zu acht Stunden lang

Mit ihren Messen wollen die Beiden gute Rahmenbedingungen schaffen, damit „die Szene“ sich treffen und austauschen und Tatttoo-Fans Inspiration finden können. Rund 25 Tattoo-Studios, größtenteils aus Süddeutschland, haben sich in der Gigelberghalle präsentiert - und so einige Tattoos in den zwei Tagen gestochen. Tobias Oosterloo schätzt die Zahl der Besucher an beiden Tagen auf zwischen 1000 und 2000. Viele Besucher kamen, um sich ausgefallene Zeichnungen und Vorlagen anzuschauen. Doch einige fackelten bei Gesprächen mit Tatttoo-Künstlern erst gar nicht lange und ließen sich vor Ort auf einer der bereitgestellten Bänke ein Tattoo stecken. „Da sitzen manche bis zu acht Stunden hier“, erzählt Organisator Oosterloo.