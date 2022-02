Besondere Auszeichnung in Mathematik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von den siebzehn Teilnehmern des Mathematik-Vertiefungskurses der Stufe 12 des Wieland-Gymnasiums, stellten sich im vergangen September zwölf einer besonderen Herausforderung. Sie nahmen an der landesweit stattfindenden Zertifikatsklausur der Universität Stuttgart zum Vertiefungskurs teil. Die erreichten Ergebnisse zeigten jetzt, dass die meisten Teilnehmer des Wieland-Gymnasiums sehr gute oder sogar exzellente Bewertungen erzielten. Betreut wird der Kurs von Alexander Diesch. Der Kurs wird in der Kursstufe für besonders begabte Mathematikschüler angeboten. Der Unterrichtsstoff geht dabei deutlich über den im normalen Pflichtunterricht vermittelten Stoff hinaus. Die Teilnahme an der Klausur der Universität ist freiwillig. Die Urkunden sind in späteren Bewerbungsverfahren jedoch hilfreich. „Die intensive Vorbereitung und die Teilnahme haben sich ausgezahlt“, freute sich Schulleiter Ralph Lange über die Urkunden.