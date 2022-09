Berufung in der Pflege gefunden

Mit dem Schulabschluss haben einige Absolventen bereits ein konkretes Bild vom künftigen Traumberuf vor Augen. Für viele ist jedoch noch nicht klar, in welche Richtung es gehen soll. Jakob Staudenrausch entschied sich 2021 so zunächst für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) am Biberacher Sana Klinikum und fand seine Berufung in der Pflege. Das schreibt das Klinikum in einem Bericht.

Draußen ist es noch dämmrig, doch auf den Fluren im Biberacher Sana Klinikum herrscht schon geschäftiges Treiben. Während die examinierten Pflegekräfte der Nachtschicht bei der Übergabe mit den Kollegen sprechen, werden die neuen Auszubildenden den Teams zugeteilt. Für viele ist dieser Morgen auch mit etwas Nervosität verbunden, schließlich bringen die ersten Schritte ins Berufsleben jede Menge neue Eindrücke und Spannung mit sich. Für Jakob Staudenrausch, ebenfalls frischgebackener Azubi zum Pflegefachmann, ist der morgendliche Ablauf hingegen schon Routine. Der 17-Jährige hat in den vergangenen zwölf Monaten ein Freiwilliges Soziales Jahr im Biberacher Klinikum absolviert und kennt daher nicht nur die Kollegen, sondern weiß auch genau, was ihn erwartet.

Für den Freiwilligendienst hatte Jakob sich entschieden, um in den Pflegeberuf reinzuschnuppern und erste Praxiserfahrungen zu sammeln. „Ich wollte gerne einen vielseitigen Job, in dem ich Kontakt zu anderen Menschen habe, am liebsten etwas Soziales. So genaue Vorstellungen hatte ich aber nicht und ich wollte mich auch noch nicht festlegen. Als ich dann über die Schule und über das Internet von der Möglichkeit eines FSJ erfahren habe, fand ich das direkt spannend und habe mich einfach beworben.“

Zu den Aufgaben der freiwilligen Helfer gehören neben Hol- und Bringdiensten auch das Messen von Puls, Temperatur und Blutdruck sowie die Unterstützung des Pflegepersonals bei der Patientenbetreuung und -versorgung. „Im letzten Jahr konnte ich so richtig viel lernen. Man wächst irgendwie mit der Aufgabe und erhält wirklich intensive Einblicke in den Job. Dabei habe ich letztlich gemerkt, dass es genau das ist, was ich machen möchte.“

Auch für Praxisanleiterin Sonja Rupf ist das FSJ wichtig: „Qualifizierter Nachwuchs in der Pflege wird dringend benötigt. Durch den Freiwilligendienst haben wir als Klinik die Möglichkeit, jungen Menschen die Arbeit im sozialen Bereich näherzubringen und sie für den Pflegeberuf zu begeistern. Letztlich helfen derlei Einblicke, ein Verständnis für verschiedene soziale Gruppen zu bekommen und eventuelle Vorurteile ausräumen. Auszubildende wie Jakob, die den Job dann aus Überzeugung wählen und die nötige soziale Kompetenz mitbringen, sind dabei Gold wert.“