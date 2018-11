Berufsschulen: Vorgehen der Verwaltung verunsichert Lehrer und Kreisräte

Wie es bei den beruflichen Schulen des Landkreises Biberach künftig weitergeht, wird in den kommenden vier bis sechs Monaten diskutiert. Das haben die Kreisräte am Donnerstag im Kultur- und Schulausschuss nach langer Diskussion und Sitzungsunterbrechung einstimmig beschlossen. Dabei geht es um die Profilschärfung der einzelnen Schulen. Betroffen sind die Biberacher Matthias-Erzberger-Schule (MES), die Gebhard-Müller-Schule (GMS) und die Laupheimer Kilian-von-Steiner-Schule.

Zuvor hatte das Thema für großen Unmut gesorgt, vor allem bei den Lehrern der MES (SZ berichtete). Sie fühlten sich übergangen und nicht in den Planungsprozess miteinbezogen. Zur Sitzung des Schulausschusses im Tanzhaus des Museumsdorfs Kürnbach waren deshalb neben den Schulleitern der Kreisberufsschulen auch einige Lehrer gekommen, um die Diskussion zu verfolgen. Am Ende änderte die Verwaltung den Tagesordnungspunkt zur regionalen Schulentwicklung so ab, dass das Gremium nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung zustimmten konnte. Den Kreisräten, die sich in ihren Fraktionen besprochen hatten, war es vor allem wichtig, schriftlich festzuhalten, dass der Planungsprozess noch ergebnisoffen sei.

Im ursprünglichen Beschlussvorschlag wurde empfohlen, die bisher an der MES angesiedelten Bildungsgänge der Biotechnologie ab 2020 nach Laupheim zu verlagern. Die dortige Kilian-von-Steiner-Schule könnte so zu einem naturwissenschaftlichen Kompetenzzentrum werden. Im Gegenzug würde die Laupheimer Schule ihre kaufmännischen Bildungsgänge an die Gebhard-Müller-Schule in Biberach abgeben. So wollte die Kreisverwaltung das Vorverfahren einläuten. „Damit war nichts in Stein gemeißelt“, sagte Landrat Heiko Schmid. „Wir wollten Ihnen die Faktenanalyse darlegen und dann Zug um Zug mit allen Akteuren gemeinsam in den Prozess einsteigen.“

Kreisrätin Anja Reinalter (Frauen) hatte das im Vorfeld nicht so verstanden: „Der Beschlussvorschlag machte für uns den Eindruck, dass Fakten geschaffen werden und das hat uns verunsichert. Sie hätten uns ja auch in der Oktober-Sitzung informieren können“, sagt die Laupheimerin, die an der MES unterrichtet. „Verdächtig finden wir auch, dass in der Raumplanung des BSZ, die wir im nächsten Punkt beraten, die Biotechnologie aus der MES schon rausgestrichen wurde.“ Für Reinalter ist das alles mit heißer Nadel gestrickt: „Mit einer schnellen Entscheidung tun wir uns schwer, das ist schließlich ein Thema, das viele Menschen betrifft.“

Dezernent Ralf Miller, der unter anderem für das Thema Bildung zuständig ist, erläuterte schließlich die Vorgehensweise: „Wir befinden uns jetzt im Vorverfahren. Um über die regionale Schulentwicklung beraten zu können, brauchen wir allerdings eine Grundlage und die haben wir Ihnen hier vorgestellt“, so Miller. „Die Kommunikation war womöglich nicht präzise genug, es ist allerdings auch ein schwieriges Verfahren.“ Die Schulleiter seien in den Prozess aber mit einbezogen worden.

Hildegard Ostermeyer, Schulleiterin der MES, bestätigt das, ist jedoch nicht glücklich über den Verlauf: „Wir hatten davor vereinbart, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Nur wir Schulleiter waren involviert. Das war vielleicht nicht so positiv für die Schulentwicklung.“ Davon, dass die MES den Bereich Biotechnologie abgibt, hält sie nichts: „Das ist eine Imageverbesserung für unsere Schule, zudem haben wir viele Kooperationen, die mit diesem Bereich zusammenhängen“, sagt Ostermeyer. „Da steckt eine Wahnsinnsarbeit der Lehrkräfte dahinter.“

Wie die Planungen zur regionalen Schulentwicklung nun weitergehen, ist noch unklar. Ziel des Landkreises ist es jedoch, die drei Schulstandorte Biberach, Laupheim und Riedlingen für die Zukunft zu wappnen und zu stärken. „Uns ist es extrem wichtig, unsere Schullandschaft zu sichern und nachhaltig zu gestalten – vor allem in turbulenten Zeiten“, sagte Landrat Schmid. Auch für Gisela Baumann, Leiterin des Amts für Bildung und Schulentwicklung, wäre die vorgeschlagene Lösung optimal: „Wir haben viele Varianten durchgespielt, immer unter dem Aspekt der Stärkung der Standorte. Für uns ist es eine logische Folge, die kaufmännische Ausbildung nach Biberach und die Biotechnologie nach Laupheim zu verlagern.“

Eine Entscheidung fällt zunächst aber nicht. Nun starten die Beratungen. Doch eines ist sicher: Falls sich die vorgeschlagene Lösung der Verwaltung durchsetzt, dann nicht vor 2020. Es werden also keine Schüler während ihrer Ausbildung von der einen in die andere Schule wechseln müssen. Bei den Lehrkräften ist das dann eine andere Sache.