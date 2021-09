Berufsschulen bieten Impfaktionen an

Zu Beginn des neuen Schuljahres soll den Schülerinnen und Schülern, die bisher keine Impfberechtigung hatten oder kein Impfangebot erhalten haben, an ihrer Schule eine Impfung gegen das Coronavirus angeboten werden.

In Biberach:

• Mittwoch, 15. September 2021, 8 bis 11 Uhr am Kreis-Berufsschulzentrum, Leipzigstraße 11

• Mittwoch, 22. September 2021, 8 bis 10 Uhr am Kreis-Berufsschulzentrum, Leipzigstraße 11

• Mittwoch, 22. September 2021, 10.30 bis 12.30 Uhr in der Gebhard-Müller-Schule, Leipzigstraße 25

In Riedlingen:

• Freitag, 17. September 2021, 8 bis 10 Uhr in der Berufliche Schule Riedlingen, Zwiefalter Straße 50

• Mittwoch, 29. September 2021, 12 bis 14 Uhr im Kreisgymnasium Riedlingen, Ziegelhüttenstraße 45

In Laupheim:

• Freitag, 24. September 2021, 10 bis 12 Uhr in der Kilian-von-Steiner-Schule, Am Käppele 7

Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Mitzubringen sind Personalausweis, versichertenkarte und möglichst ein gültiger Impfausweis.

Externe, die von diesem Impfangebot ebenfalls Gebrauch machen möchten, können sich bei den jeweiligen Schulsekretariaten telefonisch anmelden.

Das Landessozialminiserium bietet am Dienstag, 14. September, von 18.30 bis 20 Uhr eine digitale Infoveranstaltung zum Thema Impfen für Zwölf- bis 17-Jährige an. Es ist keine Anmeldung nötig, der Zugangslink ist unter dranbleiben-bw.de im Internet zu finden. Auch im Kreisimpfzentrum in Ummendorf können sich bis 30. September weiter Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ohne Termin impfen lassen.