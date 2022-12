Berufskolleg bald nur an einem Standort im Kreis Biberach

Aus zwei kleinen Berufskollegklassen an verschiedenen Standorten im Landkreis Biberach soll eine stabile Klasse an einem Standort werden. Der Kultur- und Schulausschuss des Kreistags folgte dem Vorschlag der Verwaltung und entschied sich als Standort mehrheitlich für Riedlingen und damit gegen Biberach. Die Zusammenlegung erfolgt zum Schuljahr 2023/24.

Die Klassengrößen seien „nicht Fisch, nicht Fleisch“ beschrieb Landrat Mario Glaser die aktuelle Situation. Das einjährige Berufskolleg zur Erlangung der Fachhochschulreife Fachrichtung Wirtschaft (1BKFHW) besuchen in diesem Schuljahr an der Biberacher Gebhard-Müller-Schule 18 Schüler, an der Beruflichen Schule Riedlingen 14. Die Schüler streben nach abgeschlossener Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg die Fachhochschulreife und damit die Studierfähigkeit an.

RP forderte Landkreis zur Zusammenlegung auf

In den vergangenen Jahren hat die Schülerzahl des Berufskollegs an beiden Standorten abgenommen. Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen hat in den Jahren 2019 und 2020 für die Gebhard-Müller-Schule, und in den vergangenen vier Jahren für die Berufliche Schule Riedlingen jeweils Hinweisschreiben erlassen, da die Schülerzahl unter 16 lag. Nach drei Hinweisschreiben kann die Schulart vom RP aufgehoben werden. Nun hat das RP den Landkreis aufgefordert, die beiden Bildungsgänge zusammenzulegen, auch vor dem Hintergrund der schwierigen Lehrerversorgung.

Es gelte, die beste Lösung für den Landkreis zu finden und bei einem Flächenlandkreis zählten auch regionale Argumente, so Glaser. „Wir haben und als Verwaltung für den kleineren Standort ausgesprochen, weil wir denken, die Schule in Riedlingen so weiter stabilisieren zu können“, führte Glaser aus. Auch nach Gesprächen mit dem Biberacher Schulleiter Thomas Ohlhauser könne er sagen, dass diese Entscheidung dem größeren Standort zwar wehtue, aber verkraftbar sei.

Einschätzung des Regierungspräsidiums

RP-Vertreter Guido Bloszyk erläuterte dem Gremium einige Hintergründe. So schrumpfe das Klientel für diese kaufmännischen Klassen landesweit, unter anderem weil in Zeiten des Fachkräftemangels immer mehr Auszubildende von ihren Betrieben übernommen würden. An beiden Kreisstandorten zusammen lagen die Schülerzahlen von 2019 bis 2021 sogar unter 30, somit bestehe nur Bedarf für eine Klasse.

Die Sorge einiger Kreisräte, dass viele Schüler den Weg nach Riedlingen nicht auf sich nehmen würden, teilte Bloszyk nicht. Es habe selbst mal eine solche Klasse unterrichtet und beschrieb die Schüler als sehr mobil. Schüler, die jetzt aus dem Schussental kämen, würden vielleicht nicht bis Riedlingen fahren. „Aber die meisten schon“, zeigte sich Bloszyk optimistisch. Landrat Glaser verwies zudem auf das Wohnheim in Riedlingen und das zukünftig bessere Regiobusangebot. Für Riedlingen spreche zudem die Wirtschaftsoberschule, in deren zweite Klasse die Absolventen des Berufskollegs direkt wechseln können.

Die Schule ist auf jeden Bildungsgang angewiesen. Bewertung der Landkreisverwaltung

Bis 2021 war die Berufliche Schule Riedlingen mit 406 Schülern die kleinste berufliche Schule im Regierungsbezirk Tübingen und langfristig in ihrer Existenz gefährdet. Seit dem vergangenen Schuljahr hat sie durch die Berufsschule für Verwaltungsfachangestellte, die zuvor in Ravensburg angesiedelt war und jetzt im zweiten Jahr dort geführt wird, circa 100 Teilzeitschüler hinzugewonnen. Derzeit werden nach Angaben des Landratsamts 488 Schüler in Riedlingen unterrichtet. „Die Schule ist auf jeden Bildungsgang angewiesen“, schreibt die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Die Gesamtlehrerkonferenz der Gebhard-Müller-Schule lehnt derweil die Verlegung des Bildungsgangs an die Berufliche Schule Riedlingen ab. Als Gründe werden vor allem die gute Einarbeitung des Kollegiums, die zentrale Lage des Schulstandorts und die Angebote für Schüler an der Schule genannt.

Zwei Gegenstimmen

In der Debatte signalisierten die Räte fast durchweg Verständnis für die Empfehlung der Verwaltung. Franz Lemli (SPD) warb zudem für die Riedlinger Schule: „Die machen einen guten Job, wir können damit eine gute Schule weiter stärken.“ Erwin Graf und Hans Petermann (beide Freie Wähler) priesen die Vorzüge eines kleinen Schulstandorts. Petermann ergänzte zudem, dass Riedlingen sehr wohl gut erreichbar sei und verwies auf das große Einzugsgebiet des Kreisgymnasiums. Zudem seien die Mieten für Lehrkräfte in der Donaustadt günstiger.

Lediglich Alfred Braig (FDP) vertrat einen anderen Standpunkt: „In der Wirtschaft würde man den großen Standort stärken, um Lehrer und Schüler zu binden.“ Außerdem verwies Braig darauf, dass man mit Laupheim bereits einen anderen kleinen Berufsschulstandort erfolglos versucht habe zu stärken. Glaser erwiderte darauf, dass die öffentliche Hand auch dezentrales Denken zur Aufgabe habe. Das unterscheide sie von der Wirtschaft. Letztlich stimmten Braig und Alexander Wenger (CDU) als einzige Ausschussmitglieder gegen die Beschlussvorlage.