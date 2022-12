Berufschule ist stolz auf erfolgreiche Schüler

Die Prüfungszeit für die Winterprüflinge 2022 an der Karl-Arnold-Schule ist überstanden. Die Berufsschüler mit zweieinhalbjähriger beziehungsweise dreieinhalbjähriger Ausbildung können sich zu Recht über ihren erfolgreichen Abschluss in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf freuen. Das teilt die Berufsschule in einer Pressemitteilung mit.

Im Rahmen der dualen Berufsausbildung bildet die Schulabschlussprüfung den schriftlichen Teil der Kammerprüfung, an deren Ende der Gesellenbrief steht. Für hervorragende Leistungen wurden in den verschiedenen Berufen folgende Schülerinnen und Schüler vor ihrem Start ins Berufsleben ausgezeichnet:

Biberacher Modell: Preis: Matthias Schöllhorn, Belobigung: Benedikt Balle, Armin Bendel , Marius Franke Pirmin Maurus, Carina Namer, Simon Schelten, Felix Schlosser, Marcel Stähler, Jessica Walter, Nico Willburger.

Anlagenmechaniker: Preis des Landrats: Julian Bott Preis: David Haas Sanchez, Vanessa Weitzmann, Belobigung: Jannik Rast Bestanden: Colin Augat, Behrouz Baiazidzade, Keanu Becker, Julian Buhl, Florian Ebenhoch, Noel Faas, Felix Hierlemann, Simon Locher, Marco Maggiolini, Mohammad Mohammadi , Samson Rist, Belmin Sepic, Julian Steuter, Samuel Stripling , Bennet Witczak, Kevin Faschian, Lukas Fritschi, Felix Krüger, Marin Mijatovic, Jonas Müller, Albrim Paqarizi, Tom Restle, Jan Sauter, Tom Scharfenberg, Nico Scheit, Till Schleweck, Thomas Shtobbe, Philipp Volkwein, Karl Widmann, Benno Willburger, Jason Willig,

Konstruktionsmechaniker: Belobigung: Marvin Joos Bestanden: Amadou Aichele , Ronny Becker, Ziya Bina, Patrick Dehn, Marco Miller, Fuat Özkaya, Florian Pöpperl, Elias Reichart, Tim Rettich, Ali Sahin, Luka Vesenjak, Robin Voigt, Sebastian Wiedmann, Dennis Zukovski.

Metallbauer (Konstruktionstechnik): Preis: Marco Schmid Belobigung: Dennis Gorbach, Simon Hagen, Adrian Eble, Maximilian Frankenhauser, Roderick Rauer, Bestanden: Umut Akinci, Nunez Anthony Bombale, Patrik Brukner, Musab Ceran, Daniel Grothe, Lukas Körber, Derrik Kouam, Nico Kuhnke, Tom Kuhnke, Lukas Pfefferkorn, Manuel Sonntag, Matthias Späth, Ayoub Yaakoubi, Jonas Bogenrieder, Igor Czerwinski, Nick Doppert, Pia Kaufmann, Joel Kuhnke, Sven Maier, Thomas Malachatko, Felix Mayer.

Technische Systemplaner: Preis: Simon Jäckle, Belobigung: Jasmin Niederberger, Moritz Schmutz. Bestanden: Khaled Albousen, Madlen Beck, Franziska Bloching, Domenic Carnevale, Simon Feger, Lion König, Dario Lisant, Angelina Moll, Dennis Ritter, Mert Sayal.

Fleischereifachverkäufer: Belobigung: Angeline Elgert, Bestanden Carla Kliemann.

Bauzeichner: Belobigung: Pauline Friedrich, Leonie Heider; Bestanden: Anika Härtl,

Maurer: Belobigung: Markus Bleyer, Lukas Mayer,

Zimmerer: Bestanden: Marcel Kille, Maurice Richter,

Elektroniker (Betriebstechnik): Preis: Maximilian Eisele, Belobigung: Florian Bretzel, Christine Dolderer, Jakob Elsässer, Lukas Fischer, Filix Hinterhofer, Simon Rieger-Bochtler, Emanuel Schmid, Luca Schmid, Timo Schmidberger, Niklas Traub, Bestanden: Ben Ehrlich, Jana Fritz, Markus Grunenberg, Andreas Härle, Stefan Kaiser, Julian Mann, Sven Müller, Krisztián Poszet, Dennis Schaible, Markus Schmeier, Manuel Schrag, Florian Strässle, Lukas Traber, Yannic Zeumer, Leo Zinser,

Elektroniker (Geräte- und Systemtechnik): Preis: Karl Hampp, , Belobigung: David Bergen, Jonas Echteler, Maik Landthaler, Justin Libera, Jahn Ringer, Osama Ahmad, Klaudiusz Munia, Niklas Münsch, Natan Palak,

Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik): Belobigung: Steffen Huber, Bestanden: Mike Bava, , Naim Blanco Jurado, Lucas Bogenrieder, Ilhan Cetinkaya, Elias Denzel, Yannick Diebold, David Gerba, Marcel Hiller, Florian Kulling, Teofil Lungoci, Celina Reichert, Lara Schütz, Max Ströbele, Leon Vasilj, Michael Wenzel,

Mechatroniker: Preis; Lukas Gulde, Yannik Frögel, Belobigung: Timo Buck, Lennart Hausy, Felix Lehmann, Paul Möhrle, Nicolai Sauter, Florian Schlecker, Simon Selg, Giuliano Caci, Niklas Haid, David Neuer, Nico Schad, Marcel Schädler, Bestanden, Felix Baier, Ralf Berther, Tim Brauchle, Serkan Dursun, Mohammed El-Omari, Tobias Geray, Christoph Högerle, Markus Keckeisen, Nico Kutterer, Ben Münsch, Mario Scherer, Lennard Weiß, Lorenz Bareth, Marco Brausewetter, Laura Burger, Micha Gross, Elias Hampp, Tim Horvarth, Konstantin Kurusin, Leon Missel, Johannes Schust, Niklas Wild, Alex Wirtz

Fachinformatiker: Preis des Landrats: Raffael Wohnhas, Preis: Tom Eichelmann, Alexander Schweiss Belobigung: Leines Haberbosch, Tolga Kese, Bestanden: Abdulaziz Almasri, Fabian Merk, Simon Nagel,

Industriemechaniker: Preis: Jannis Licht, Henning Wierling, Belobigung: Nick Dürr, Emil Mayer, Beate Liedel, Bestanden: Nico Beck, Marius Böhmisch, Jonas Christein, Manuel Diem, Mateo Ferrer Landthaler, Elias Geray, Philipp Gerthofer, Albani Januzi-Marusic, Robin Kappler, Michelle Kienle, Jennifer Kopp, Lennart Kreye, Linda Lärm, Patrick Löw, Patrick Maier, Adrian Maikler, Lukas Missel, Luca Pfänder, David Reinhold, Nils Sapalski, Fabian Schmid, Fabian Schmidt, Amelie Sliwa, Luka Wiest, Max Würstle,

Technische Produktdesigner (Maschinen und Anlagenkonstruktion): Preis des Landrats: Marco Erhart, Preis: Nadine Gerster, Belobigung: Jana Maier, Ruben Selg, Bestanden: Moritz Aubele, Fabian Ganser, Manuel Kasimir, Büsra Kizkapan, Medin Mujanic, Simon Oberhofer, Emily Oelmaier, Jan Spachtholz,

Zerspanungsmechaniker: Preis: Selina Schmid, Belobigung: Marvin Härle, Bestanden: Muhammet Akyürek, Ugur Alici, Dennis Binder, Furkan Cebeci, Sven Däubler, Leon Dettenrieder, Alexander Friesen, Marc Fuchs, Sabrina Hägele, Pia Heinzle, Dogukan Iramil, Maria Ivorciuc, Waranyu Kolberg, Aleksander Makagonov, Sabrina Makagonov, Steven Menster, Fabian Natterer, Yasin Okumus, Silas Roth, Florian Schlichtig, Anton Semeniv, Juri Skranzewski, Dominik Stark, Julian Stieger, Manuela Welser,

KfZ-Mechatroniker: Preis des Landrats: Cornelia Hecht, Preis: Christoph Renz, Belobigung: Tabea Menze, Marvin Härle, Bestanden: Serhat Ergüno, Samed Erkan, Anna Fischer, David Härle, Jan Heimbuch, Fabio-Yannick Herb, Sebastian Jastrzembski, Denis Kapor, Kevin Keller, Kai Kern, Yannick-Phill Klug, Peter Koschick, Jan Kösler, Benjamin Kulik, Mulue Mahari, Kevin Manz, Luca Mientus, Brhan Osman Saleh , Paul Rentner, Kevin Ruf, Kevin Schmid, Daniel Schreiber, Jan Sonntag, Max Ströbele, Bruce Wolter,

Feinwerkmechaniker-Maschinenbau: Belobigung: Luisa Halder.