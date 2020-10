Berufliche Zukunft von Frauen im Mittelpunkt

Zum dritten Mal findet in Biberach am Donnerstag, 15. Oktober, ein Frauenwirtschaftstag statt. Das Thema „Ich werde meine eigene Chefin – Chancen und Risiken mit Blick auf die Corona-Krise“ steht im Zeichen der Corona-Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen für ein selbstständiges Berufs- und Wirtschaftsleben. Beginn ist um 17.30 Uhr im Hans-Liebherr-Saal der Biberacher Stadthalle.

„Mit einem Vortrag und vielen Informationen rund um den Schritt in eine berufliche Selbstständigkeit wollen wir beim Frauenwirtschaftstag gezielt Expertenwissen vermitteln.“, sagt Sigrid Arnold, die Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis Biberach. Sie organisiert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Biberach. „Die Finanzmärkte und die Wirtschaft stehen weiter unter starkem Einfluss der Corona-Krise. Konjunktureinbruch und Kurzarbeit bestimmen die Lage der deutschen Wirtschaft und haben deutliche Auswirkungen auf die Arbeitnehmerschaft in Deutschland. Gerade in der Krise stellt sich sicher die Frage, ob ein Weg in eine Selbstständigkeit gewagt werden kann und ob und wie eine Selbständigkeit trotzdem erfolgreich sein kann.“, so die Gleichstellungsbeauftragte Sigrid Arnold. Sonja Pfeifer-Suppee und Michael Reichert beraten Einzelpersonen und Kleinunternehmen beim StarterCenter der Industrie- und Handelskammer Ulm über Wege in eine berufliche Selbständigkeit. Sie gehen auf Chancen und Risiken, die eine Selbstständigkeit oder die die Gründung eines Start-up-Unternehmens mit sich bringen kann, ein. Ferner geben sie Tipps aus der Praxis an die Teilnehmerinnen der Veranstaltung weiter. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen. Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Corona-Pandemie-Bedingungen statt. Sollte eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, wird die Veranstaltung eventuell online durchgeführt.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Anmeldungen nimmt die Gleichstellungsbeauftragte schriftlich oder per E-Mail bis einschließlich Montag, 12.Oktober, entgegen: s.arnold@biberach.de oder Landratsamt Biberach, Gleichstellungsbeauftragte, Rollinstraße 18, 88400 Biberach. Bei der Anmeldung sind die Kontaktdaten der angemeldeten Teilnehmerinnen anzugeben.