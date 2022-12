„Beruf des Landwirts wurde noch vielseitiger“

Nachdem die Corona-Pandemie Ende des Jahres 2021 nicht mehr das beherrschende Thema war, konnte das Jahr 2022 nur besser werden. Die Planungen für den Umbau unseres Milchviehstalls waren abgeschlossen und die Aufträge an die Baufirmen bereits vergeben. Das Jahr 2022 soll in unserer Betriebsentwicklung eine zentrale Rolle spielen. Guter Dinge startete ich also in das neue Jahr, bis dann Ende Februar die Zeitenwende Einzug hielt. Durch den Krieg in der Ukraine wurde der immer schon abwechslungsreiche Beruf des Landwirts noch vielseitiger, wenngleich ich mir in diesem Jahr etwas mehr politische Entschlossenheit gewünscht hätte.

Ein Beispiel hierfür wäre die mangelnde Verfügbarkeit von mineralischem Dünger, der zwingend zur Stärkung der Pflanzen und damit auch zur Ertragssicherung benötigt wird. Dieser war im diesem Jahr zeitweise nicht verfügbar – wenn doch, dann nur zu einem utopischen Preis. Dies in Kombination mit einem Getreide-Importstop aus der Ukraine und später dann der extremen Dürre in weiten Teilen Europas sowie einem zeitgleich von politischer Seite aus über uns schwebenden Damoklesschwert mit einer Flächenstilllegung von vier Prozent trugen nicht unbedingt zur Entschärfung der Situation bei. Bis zum September war es von politischer Seite aus nicht klar, ob wir trotz der angespannten Versorgungssituation nicht noch dazu gezwungen werden, dass Äcker die wir zur Sicherung unserer Grundversorgung und auch zur Versorgung unserer Tiere benötigen, stillgelegt werden müssen. Aktuell ist dieses Thema zwar aufgeschoben wobei diese Regelung ab 2024 in Kraft treten soll. Es bleibt also abzuwarten, ob wir uns zukünftig im Bereich der Grundversorgung von Getreide und damit von Lebensmitteln auch wieder in eine Abhängigkeit von anderen Ländern begeben werden. Grundsätzlich kann man hier darüber denken wie man möchte, aber es muss jedem klar sein, dass andere Länder auch nach anderen Vorgaben in den Bereichen Düngung, Pflanzenschutz und Arbeitsumfeld/Arbeitslohn arbeiten, die wir bei uns so nicht zulassen würden.

Seit dem Jahr 2012 sind wir auch im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig. Wir betreiben eine Hofbiogasanlage – die rein mit Gülle betrieben wird – sowie PV-Anlagen auf den Dächern der Betriebsgebäude. Wir können daher mit Mitteln, die im Betrieb anfallen deutlich mehr Energie erzeugen, als wir benötigen. Im Rahmen der auftretenden Energiekrise zu Beginn des Jahres lag auch hier der Fokus der Politik nicht auf der Möglichkeit die bereits im Land vorhandenen erneuerbaren Energien zu fördern und massiv auszubauen, sondern vielmehr darin sich intensiv mit einer möglichen Erlösabschöpfung zu beschäftigen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass auch in diesem Bereich die Erzeugungskosten immens gestiegen sind. Dies führt aktuell in der Biogasbranche zu einem regelrechten Investitionsstop und in letzter Konsequenz vermutlich auch zur Stilllegung von Anlagen. Der Staat hat hier ein verheerendes Signal gesendet, das unter Umständen die Energiekrise noch verstärken könnte, da Biogas auch im Winter ein zuverlässiger Strom- und Wärmelieferant ist, der hoch flexibel genutzt werden kann. Es scheint aber auch hier, dass die Politik sich nicht ganz darüber im Klaren ist, wie sie bei einem Ausbau von regenerativen Energien vorgehen soll, denn mal ehrlich, macht es Sinn hektarweise Freiland-PV auf bestem Ackerland zu installieren, wodurch wir partiell im Sommer Strom generieren können aber bei unserer Lebensmittel- Grundversorgung wieder auf gute Ackerflächen verzichten müssen, ohne die möglichen vier Prozent Stilllegung zu berücksichtigen.

Abgesehen von den schwierigen politischen Bedingungen und der Tatsache, dass auch in der Landwirtschaft die Preise für Diesel, Dünger, Maschinen und Personal in diesem Jahr drastisch gestiegen sind, hatten wir aufgrund der Witterung in diesem Jahr keine Probleme die Ernte in unserer Region mit einer sehr guten Qualität und unter annehmbaren Bedingungen einzufahren. Letztendlich war es ein gutes Jahr in dem auch die erzielbaren Erlöse die Kosten gedeckt haben und noch Gewinne erzielt werden konnten, die wir in der Landwirtschaft ebenso benötigen wie andere Unternehmen um weiter produzieren, uns entwickeln und Arbeitsplätze sichern und auch neu schaffen können. Auch in den Bereichen der Milcherzeugung war es in diesem Jahr so, dass wir auskömmliche Preise erzielen konnten und auch einen höheren Grad der Wertschätzung unserer erzeugten Produkte erfahren durften. Es macht den Anschein, dass sich langsam mehr Verbraucher damit beschäftigten woher die Lebensmittel kommen und auch direkt auf die Landwirte zugehen und sich dort über die Herkunft und die Erzeugung der Lebensmittel informieren. Dies ist ein ganz wichtiger Schritt, denn die Landwirte in der Region produzieren eine sehr gute Qualität unter sehr strengen Bedingungen. Dies sollte jedem Verbraucher bewusst sein, wenn er seine Kaufentscheidung trifft, denn Forderungen an Haltungsstandards oder Tierwohl haben ihren Preis, und die Kosten dafür müssen dann in letzter Konsequenz auch für die Produkte aufgewendet werden.

Um meinen Betrieb zukunftsfähig zu halten und einen weiteren Schritt in Richtung von noch mehr Tierwohl zu gehen, habe ich im April dann den Spatenstich für den Umbau des Milchviehstalls gesetzt. Die Bauphase war eine sehr aufregende Zeit, da nicht immer ganz klar war, ob die Materialien die zum Bau benötigt wurden auch lieferbar sind und wenn ja, ob die vereinbarten Preise gehalten werden können. Rückblickend war es die richtige Entscheidung diese Baumaßnahme durchzuziehen, da ich auch in Zukunft zusammen mit meiner Familie meinen Beruf mit Leidenschaft ausüben möchte. Landwirt ist und bleibt ein sehr abwechslungsreicher Beruf, der viel Freude macht, jeden Tage neue Herausforderungen birgt, das Heimatgefühl stärkt und wichtig für die Grundversorgung und unseren Wohlstand ist und bleiben wird.