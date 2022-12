Berührendes Konzert des Kammerorchester Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause veranstaltete das Kammerorchester Ochsenhausen am ersten Advent sein traditionelles Adventskonzert in der Basilika Ochsenhausen im Rahmen des Weihnachtsmarktes.

Mit dem gewählten Programm wurde ein Bogen vom Barock bis in die Romantik gespannt.

DKM Thomas Fischer, Solist im Orgelkonzert in G-moll von Georg Friedrich Händel sowie der Kirchensonate in C von Wolfgang Amadeus Mozart, überzeugte mit präziser Artikulation und Virtuosität. Den Solopart im Concerto in Es von Johann Baptist Neruda übernahm der Ochsenhausener Trompeter Martin Schad und erfüllte die Basilika mit brillanten Trompetenklängen und kunstfertigen perlenden Läufen. In der Élegie für Viola von Alexander Glazunov, die eigens für das Adventskonzert für Streichorchester transkribiert wurde, zeigte der erst 16jährige Bratscher Jonathan Locher seine große Musikalität und spannte runde melodische Bögen.

Das Konzert wurde gegliedert durch die beiden Adventslieder „Macht hoch die Tür“ und „Maria durch ein Dornwald ging“, die gemeinsam mit dem Publikum angestimmt wurden sowie philosophischen Texten zum Thema „Adventliche Muse“ aus der Feder von Uwe Gurlt – von diesem selbst mit wohlklingender Stimme vorgetragen.

Die Leitung des Konzerts lag souverän in Händen von Klaus K. Weigele.

Das überaus zahlreich erschienene Publikum genoss eine Stunde besinnlicher adventlicher Musik und dankte mit langanhaltendem Applaus.