Berthold Schick leitet die „Kleine Schützenmusik“ zum letzten Mal

Nach zwei Jahren in der „Diaspora“ hat die „Kleine Schützenmusik“ ihr 9. Adventskonzert als Benefizkonzert in und zugunsten der neu renovierten Stadtpfarrkirche gegeben. Letztmals unter Leitung von Berthold Schick lockte die „Kleine Schützenmusik“ zugunsten des „Fördervereins Bauhütte Simultaneum“ ganze Heerscharen von begeisterten Besuchern in die prächtig erstrahlende und nun auch wohltemperierte Kirche St. Martin.

Nach dem Abschluss der Innenarbeiten konnten sich die rund 100 jungen Musiker des großen Blasorchesters nach zwei Gastspielen in der Dreifaltigkeitskirche wieder im prachtvollen Altarraum von St. Martin präsentieren. Vorweihnachtliche Hochstimmung und die Wehmut über den Abschied des beliebten Orchesterleiters nach rund 15 ereignisreichen Jahren hielten sich die Waage.

Die enthusiastischen jungen Künstler im Durchschnittsalter von etwa 17 Jahren bereiteten ihrem langjährigen Dirigenten und Mentor mit diesem inspirierten und inspirierenden Konzert einen berührenden Abschied. Die abschließenden, ergreifenden Dankesworte der mit Tränen der Rührung kämpfenden Orchestersprecherin ließen erahnen, mit welchem Einsatz Berthold Schick die „Kleine Schützenmusik“ auf ihrem Weg über all die Jahre begleitet hat. Das Erscheinen zahlreicher ehemaliger Orchestermitglieder mit ihren Instrumenten zum gemeinsamen, grandiosen Finale ging wohl nicht nur dem scheidenden Dirigenten unter die Haut.

Blasmusikalische Highlights

In ihren farbenprächtigen Uniformen strahlten die 100 Musiker mit dem sanierten Innenraum der Kirche um die Wette. Eine ausgewogene Programmgestaltung von klang- und anspruchsvollen blasmusikalischen Highlights bis zu stimmungsvollen, traditionellen weihnachtlichen Weisen ließen auch auf Publikumsseite keine Wünsche offen. (Neo-)Barocke Anklänge in „Heaven’s Glory“ des Schweizer Komponisten Mario Bürki, das Nachtstück „Abendmond“ von Thiemo Kraas – in dem in harmonischem Wohlklang die Volkslieder „Der Mond ist aufgegangen“ und „Abend wird es wieder“ verarbeitet sind – oder der vor allem von den Rolling Stones bekannte Titel „Under the boardwalk“ mit einem ergreifenden Flügelhornsolo von Ludwig Behringer deckten eine breite stilistische Palette ab. Nicht alle Titel konnten in dem mit sekundenlangem Nachhall gesegneten Kirchenraum ihre volle Wirkung entfalten, der samtweiche Klang der tiefen Blechbläser, majestätisch strahlende Tuttiklänge oder filigrane Holzbläser fanden dennoch ihren Weg in die Herzen der Zuhörer.

Nach einer besinnlichen Weihnachtsgeschichte von Erich Kästner, „Felix holt Senf“, vorgetragen von Pfarrer Ulrich Heinzelmann, wurde das weitere Programm zunehmend weihnachtlicher. Heinzelmann versäumte es indes nicht, sich für die großzügigen Spenden an das Simultaneum zu bedanken.

Aus der volksmusikalisch böhmischen Tradition stammende Titel wie die Weihnachtspolka „Klingelbimmel“ von Hubert Wolf oder dielustige „Schlittenfahrt in den Alpen“ von Alfred Bösendorfer mit Schellenklang und Peitschenknall ließen vorweihnachtliche Stimmung aufkommen.

Arrangements traditioneller Weihnachtslieder, zunächst registergetrennt und choralartig angelegt, dann auch mit Rockrhythmen vom Schlagzeug unterlegt, ließen neben der feierlichen Stimmung allerdings auch gelegentliche Assoziationen an das Klassikverständnis eines „Rondo Veneziano“ aufkommen. Tradition für die Gegenwart aufzubereiten, ist keine leichte Aufgabe.

Schützendirektor Robert Barthold lüftete in seinen abschließenden Dankesworten an den scheidenden Dirigenten schließlich auch das Geheimnis um Schicks Nachfolger. Michael Bischof wird im neuen Jahr die in Biberach nicht mehr wegzudenkende Tradition der Kleinen Schützenmusik weiterführen.