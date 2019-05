Bei der Versammlung der Blutreitergruppe Muttensweiler - Steinhausen - Stafflangen ist Berthold Restle aus Stafflangen für die 50-malige Teilnahme am Blutritt in Weingarten geehrt worden. Gruppenführer Franz Wetzel überreichte ihm ein Abzeichen und eine Urkunde. In der Gruppe sind inzwischen drei Reiter, die 50 Mal oder öfter bei dieser oberschwäbischen Reiterprozession teilgenommen haben.