Bernhard Kammerer ist jetzt Ehrenmitglied

Berichte, zahlreiche Ehrungen und eine Satzungsänderung haben die Generalversammlung des Musikvereins (MV) Stafflangen geprägt. Bernhard Kammerer wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Musikverein Stafflangen hat 327 Mitglieder, darunter 224 fördernde Mitglieder und das Durchschnittsalter der Aktiven liege bei 27 Jahren, sagte Vorsitzender Tobias Nock bei der Versammlung. Schriftführerin Birgit Schmidberger berichtete mit Bildern über die 20 Auftritte der Musikkapelle. Ein zufriedenes Kassenergebnis mit 446 Buchungen gab Kassier Norbert Bleicher bekannt. Die Kassenprüfer Andreas Jeggle und Karl Jäckle bestätigten ihm eine geordnete Kassenführung.

Im Dirigentenbericht ging Peter Schirmer auf die musikalischen Höhepunkte des vergangenen Jahres ein. Dazu zählte die CD-Aufnahme „Biberacher Potpourri“, das Konzert mit dem MV Eberhardzell und das Jahreskonzert in Stafflangen. „Steht zu eurem Verein, pflegt die wirklich tolle Kameradschaft, die wir haben, kommt zu den Proben und Auftritten“, appellierte Dirigent Schirmer an die Musiker.

Für den erkrankten Jugendleiter Christian Jeggle verlas Vorsitzender Nock den Bericht. Am D1-Kurs hatte eine Jugendliche, am D2- drei und am D3-Kurs ein Jugendlicher teilgenommen. Weiter berichtete er von den Auftritten der Gemeinschaftsjugendkapelle „Young Harmonie“ (Ingoldingen, Steinhausen/Muttensweiler, Stafflangen). Zur Nachwuchsgewinnung fanden eine Instrumentenvorstellung für die Drittklässler in der Schule und eine weitere im Probelokal statt.

Bei den Wahlen wurde Kassier Norbert Bleicher im Amt bestätigt. Schriftführerin Birgit Schmidberger und Beisitzer Hubert Restle stellten sich nach jeweils 18 Jahren Tätigkeit nicht mehr zur Wahl. Als Schriftführerin wählten die Mitglieder Anna Jäckle, als Beisitzer Felix Jäckle.

Für guten Probenbesuch zeichnete Peter Schirmer Sabine und Karl Jäckle, Andreas Jeggle, Benedikt Schmidberger und Birgit Schmidberger aus. Der Registerpokal für guten Probenbesuch ging an das Tubaregister.

„Aufgrund der ohnehin nötigen Satzungsänderung haben wir die ganze Satzung auf den Prüfstand gestellt“, erklärte Tobias Nock und zeigte die geänderten Paragrafen auf. Einstimmig wurde die neue Satzung verabschiedet und die neue Geschäftsordnung zur Kenntnis genommen.

Bernhard Kammerer habe immer lichterloh für seinen Musikverein „gebrannt“ und sich in der Summe von 41 Jahren in verschiedenen Funktionen wie stellvertretender Vorsitzender, Beisitzer, Ausbilder und Hausmeister, mit Herzblut für den MV Stafflangen engagiert, sagte Vorsitzender Nock. „Es ist für mich eine große Freude und Ehre, dir die Ehrenmitgliedschaft auszusprechen“, so Nock. Unter lang anhaltendem Beifall überreichte er Bernhard Kammerer die Ernennungsurkunde.

Ehrungen verdienter Musiker

Wolfgang Kammerlander ehrte im Auftrag des Blasmusikkreisverbands Biberach verdienter Musiker. Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief, für 40 Jahre Tätigkeit: Markus Schmidberger; Förderernadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief, 25 Jahre: Michaela Bleicher; Förderernadel in Bronze, zehn Jahre: Martin Aßfalg; Ehrennadel in Gold mit Ehrenbrief, 30 Jahre: Martin Aßfalg, Andrea Braun und Hubert Restle; Ehrennadel in Silber, 20 Jahre: Carina Hermanutz, Katrin Kammerer und Patrick Santherr; Ehrennadel in Bronze, zehn Jahre: Laura Aßfalg, Antonia Schmidberger und Dominik Zinnecker.