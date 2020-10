Bernd Schwarzendorfer setzt sich gegen 35 Mitbewerber durch

Der Kreistag des Landkreises Biberach hat Bernd Schwarzendorfer zum neuen Dezernenten für Verwaltung, Kommunales und Kultur gewählt. Er setzte sich gegen insgesamt 35 Mitbewerber durch. Schwarzendorfer tritt damit die Nachfolge von Manfred Storrer an, der bereits am 1. September seinen Dienst als Erster Beigeordneter und Leiter der Finanzverwaltung bei der Stadt Sigmaringen angetreten hat.

Schwarzendorfer leitet seit 2007 die Zentralstelle für Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung im Landratsamt. Davor war er fünf Jahre Leiter des Presse- und Informationsamtes der Großen Kreisstadt Aalen. Nach seiner Ausbildung zum Beamten im mittleren Dienst holte er in einem Jahr die Fachhochschulreife nach, um anschließend das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt an der Hochschule in Ludwigsburg aufzunehmen. Dies schloss er dann im Jahr 1994 erfolgreich ab. In den Jahren 1997 bis 1999 absolvierte er darüber hinaus ein berufsbegleitendes Studium zum Geprüften Wirtschaftsförderer an der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Freiburg.

Landrat Heiko Schmid gratulierte Schwarzendorfer zur Wahl: „Sie haben sich gegen starke Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Sie kennen den Landkreis, Sie kennen das Landratsamt. Die auf Sie zukommenden Aufgaben sind vielfältig und herausfordernd. Ich bin mir sicher, dass Sie diese sehr gut bewältigen werden und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Als Dezernent für Verwaltung, Kommunales und Kultur wird der 49-Jährige künftig für rund 1300 Mitarbeiter verantwortlich sein. Seinen Führungsstil beschreibt er folgendermaßen: „So wenig Führung wie möglich, so viel Führung wie nötig.“ Darüber hinaus halte er das Vertrauen der Bürger in die Verwaltung für das wichtigste Gut, das es zu wahren gelte. Weitere Themen, die er voranbringen möchte, sind insbesondere die Digitalisierung und die Fachkräftegewinnung für das Landratsamt.

Das Dezernat für Verwaltung, Kommunales und Kultur ist eines von vier Dezernaten im Landratsamt. Zu ihm gehören unter anderem das Haupt- und Personalamt, das Kreiskultur- und Archivamt, das Amt für Organisation und Digitalisierung, der Abfallwirtschaftsbetrieb, das Ordnungsamt, das Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie die Stabstelle „Breitband“.