Berkheim winkt die Tabellenführung

Der BSC Berkheim hat am Sonntag die Chance, den spielfreien Tabellenführer SV Erolzheim in der Fußball-Kreisliga A I von der Sptize zu vertreiben. Der starke Aufsteiger Mittelbuch will seine Serie auch gegen Winterstettenstadt fortsetzen. Rot an der Rot will auch im Heimspiel gegen Kirchdorf im Vorwärtsgang bleiben.

Weiterhin nur positiv überrascht Aufsteiger SV Mittelbuch. Auch beim SV Dettingen II erkämpfte sich der SVM einen 5:0-Sieg. Ohne Umschweife kann man sagen, dass der SV Mittelbuch mit seinen 20 Punkten vorne mit dabei ist. Zum Heimspiel kommt der SV Winterstettenstadt. Die Gäste verteidigten mit einem 0:0 ihre weiße Weste bei den Heimspielen. Mit dem achten Tabellenplatz kann der SVW zufrieden sein, es gab in der Vergangenheit schon schlechtere Spielzeiten. Die anstehende Auswärtsaufgabe wird aber ganz schwierig.

Durch das Remis in Winterstettenstadt schaffte es der BSC Berkheim nicht, den SV Erolzheim zu überholen. Im Heimspiel gegen den SV Haslach wird ein neuer Anlauf genommen, den spielfreien SV Erolzheim vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Die Gäste enttäuschten bisher und haben erst zwei Punkte auf dem Konto. Der SV Haslach ist in der neuen Spielzeit noch nicht angekommen und ist auch in Berkheim klar in der Außenseiterrolle.

Angekommen in der neuen Saison und in der neuen Spielklasse ist jetzt auch der TSV Rot an der Rot. Der 5:0-Heimsieg gegen den SV Ochsenhausen II darf als ein weiteres positives Zeichen gewertet werden. Der SV Kirchdorf tritt am Sonntag in Rot an. Hätte der SV Kirchdorf nicht beim SV Erlenmoos 5:1 gewonnen, wäre er in Rot in die Außenseiterrolle geschoben worden. Durch dieses Ergebnis wird der TSV aber gewarnt sein.

Das Tabellenschlusslicht SV Erlenmoos tritt bei der LJG Unterschwarzach an. Die Sorgenfalten in Erlenmoos werden tiefer. Auch die Deutlichkeit der Niederlagen nimmt zu. Es wird höchste Zeit für den SVE, den Schalter umzulegen. Die LJG wird etwas dagegenhaben, dass dies ausgerechnet am Sonntag passieren soll. Unterschwarzach hat nach einem schwachen Start Fuß gefasst und will den jetzt eingeschlagenen Weg weitergehen.

Zur Spitzengruppe gehört auch der FC Mittelbiberach, der Heimrecht gegen den SV Dettingen II hat. Mit 4:1 wurde der Lokalrivale aus Muttensweiler abgefertigt. Der SV Dettingen II kann in dieser Begegnung nur versuchen, der Heimelf das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Überraschend deutlich war die Niederlage, die der FC Bellamont beim SV Stafflangen bezog. Mit den Gästen des SV Muttensweiler stehen sich zwei Verlierer des vergangenen Spieltags gegenüber. Der SV Muttensweiler muss aufpassen, dass er in der Tabelle nicht noch weiter nach hinten gereicht wird.

Der SV Ochsenhausen II hat Heimrecht gegen den SV Stafflangen. Die Gastgeber tun sich bislang schwer. Das hintere Tabellenviertel dürfte die Heimat des SVO sein. Auch gegen den SV Stafflangen, der mit 6:1 den FC Bellamont besiegte, wird es für die Ochsenhauser Zweite wieder schwierig, an die begehrten Punkte zu kommen.