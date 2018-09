Berkheim steht unangenehme Auswärtsaufgabe bevor

Der BSC Berkheim muss in der Fußball-Kreisliga A I beim zu Hause bisher ungeschlagenen SV Winterstettenstadt antreten. Muttensweiler empfängt den FC Mittelbiberach. Der TSV Rot/Rot hat Heimrecht gegen den SV Ochsenhausen II. Anstoß in Dettingen ist am Sonntag um 13.15 Uhr und bei allen anderen Spielen um 15 Uhr.

Noch keinen Punkt hat der SV Winterstettenstadt bisher in dieser Saison zu Hause liegen gelassen. Mit dem BSC Berkheim ist der Tabellenzweite am Sonntag beim SVW zu Gast. Beim SV Erolzheim gab Winterstettenstadt zuletzt die Punkte ab. Der Gast aus Berkheim siegte auf eigenem Platz gegen den SV Dettingen II knapp mit 3:2. Berkheim braucht die Punkte, um am spielfreien SV Erolzheim dranzubleiben.

Der SV Stafflangen kommt einfach nicht auf die Beine. Die deutliche 0:3-Niederlage im Derby gegen den FC Mittelbiberach ist das jüngste Beispiel dafür. Der kommende Gast, der FC Bellamont, bezog zwar ebenfalls eine Niederlage gegen den TSV Rot/Rot, doch er hat vier Punkte mehr auf dem Konto. Stafflangen dürfte sich auch in diesem Heimspiel sehr schwer tun.

Gar nicht gut geht es den Mannschaften aus Erlenmoos und Kirchdorf, die in Erlenmoos aufeinandertreffen. Das Remis beim SV Ochsenhausen II brachte den SV Erlenmoos nicht wirklich weiter. Der SV Kirchdorf bezog gegen die bis dahin eher enttäuschende LJG Unterschwarzach eine 1:5-Niederlage. Beide Teams wollen am kommenden Spieltag einen Schritt nach vorne machen. Ein Unentschieden würde für keinen Verein eine merkliche Verbesserung bringen.

Der SV Dettingen II spielt gut, steht aber immer wieder mit leeren Händen da. Dies machen die Gäste vom SV Mittelbuch bisher besser. Der ungeschlagene Aufsteiger bringt seine Ernte immer unter Dach und Fach. Deshalb steht der SVM auch mit 17 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Dettingen II hat sechs Zähler und ist Zehnter. Vielleicht können die Gastgeber Mittelbuch ein Unentschieden abknöpfen.

Auch der FC Mittelbiberach reist noch ungeschlagen zum Nachbarn SV Muttensweiler. Der FCM hat durch Unentschieden ein paar Punkte abgegeben, ist aber mit erst sieben Spielen nach wie vor dick dabei. Die Gastgeber bewegen sich derzeit im negativen Bereich. Die 0:6-Niederlage beim SV Mittelbuch fiel schon sehr deftig aus. Der Gast ist klar in der Favoritenrolle.

Hoffnung auf bessere Zeiten

Der Bezirksliga-Absteiger TSV Rot/Rot scheint sich etwas gefangen zu haben. Der 4:2-Erfolg beim FC Bellamont gibt wieder einmal Hoffnung auf bessere Zeiten. Der eingeschlagene Weg muss jetzt aber im Heimspiel gegen den SV Ochsenhausen II weiter konsequent beschritten werden. Die Gäste stehen auf Platz 13 und wären mit einem Remis nicht unzufrieden.