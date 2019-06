Berkheim kann die Meisterschaft klarmachen

Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A I werden die noch offenen Fragen im Titel- und Abstiegskampf geklärt. Wer wird Meister: Mittelbiberach oder Berkheim? Wer geht in die Relegation nach unten: Kirchdorf, Dettingen II oder Ochsenhausen II? Alle Spiele beginnen am Samstag, 8. Juni, um 16 Uhr.

Nachdem der SV Haslach in der kommenden Spielzeit in der neu gegründeten Spielgemeinschaft mit dem TSV Rot/Rot zusammengeht, wird am Tabellenende noch ein Relegationsteilnehmer gesucht. Wer ran muss, hängt vom Abstiegskampf in der Bezirksliga ab. Sollte Reinstetten oder Ummendorf direkt absteigen, gäbe es zwei Direktabsteiger und der Drittletzte, der SV Dettingen II oder der SV Kirchdorf, müsste in die Relegation. Gegner in der Relegation wird die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren sein. Gespielt wird auf dem Sportgelände in Bronnen.

Das Spiel der Spiele am letzten Spieltag in der Kreisliga A I ist die Partie BSC Berkheim gegen den SV Ochsenhausen II. Es kam wie es sich seit Wochen andeutete. Der FC Mittelbiberach als Tabellenführer ist spielfrei und auf dem Sportgelände in Berkheim nur Zaungast und ein heißer Fan der Gästeelf vom SV Ochsenhausen II. Der BSC muss diese Partie gewinnen, bei jedem anderen Ergebnis ist Mittelbiberach Meister, denn beide Kontrahenten trennen zwei Punkte. Die Chancen für die Illertaler stehen aber nicht schlecht. Ochsenhausen II ist Tabellenletzter und kann auch bei einem Sieg diesen Platz nicht mehr verlassen. Wenn der BSC Berkheim die Nerven behält, dann sollte am Samstag der Wiederaufstieg in die Bezirksliga glücken.

Der SV Mittelbuch ging im Rennen um die beiden ersten Plätze leer aus. Die Spiele nach der Winterpause waren zu durchwachsen, um am Ende auf Platz eins oder zwei zu stehen. Vielleicht war es am Ende für den Aufsteiger doch etwas zu viel. Trotzdem darf der SVM stolz auf seinen dritten Tabellenplatz sein. Der FC Bellamont, der in Berkheim schwer unter die Räder kam, ist zum Saisonabschluss noch in Mittelbuch zu Gast.

SVK ist im Illertalderby gefordert

Im Illertalderby stehen sich der SV Erolzheim und der SV Kirchdorf noch gegenüber. Für die Gastgeber geht es um nichts mehr. Aber die Gäste sollten nicht von dem zwei Punkten schlechteren SV Dettingen II überholt werden. In den letzten Wochen legte der SVK eine Leistungssteigerung hin. Ein paar Spieltage früher und Kirchdorf wäre längst alle Sorgen los.

Der SV Dettingen II hat Heimrecht gegen den TSV Rot/Rot. Bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des SV Kirchdorf könnte dieser noch auf Platz zwölf springen. Für Rot/Rot ist die Saison gelaufen. Die LJG Unterschwarzach reist zum SV Haslach. Für die LJG könnte es ein Anreiz sein, gegen den in dieser Konstellation in der neuen Saison nicht mehr antretenden SVH zu gewinnen. Der SV Winterstettenstadt wartet auf die Sommerpause. Die jüngsten Ergebnisse lassen dies vermuten. Zum letzten Heimspiel darf der SVW noch den SV Erlenmoos begrüßen. Ein Derby, in dem es um nichts mehr geht, bestreiten der SV Muttensweiler und der SV Stafflangen. Gastgeber Muttensweiler hat schlechte Wochen hinter sich und geht als Außenseiter in dieses Spiel.