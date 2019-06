Berkheim hat den Titel in der eigenen Hand

Die drei führenden Vereine in der Fußball-Kreisliga A I aus Mittelbiberach, Berkheim und Mittelbuch tun wirklich alles, um die Meisterschaft bis zum Schlusspfiff am 7. Juni spannend zu halten. Es wird tunlichst verhindert, dass ein Team vorzeitig durch ist. Außerdem ist der FC Mittelbiberach am letzten Spieltag spielfrei, was noch zu einer Verschärfung der Hochrechnungen führt. Am vorletzten Spieltag hat Spitzenreiter Mittelbiberach nun den Dritten aus Mittelbuch zu Gast. Berkheim bekommt Besuch aus Bellamont. Abstiegskampf gibt es zwischen Kirchdorf und Haslach. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Der FC Mittelbiberach hat sich durch die Niederlage in Berkheim um eine ideale Ausgangsposition gebracht. Selbst wenn der FCM sein Heimspiel gegen Mittelbuch gewinnt, der BSC Berkheim aber zeitgleich siegreich gegen Bellamont ist, kann der BSC Berkheim am letzten Spieltag zu Hause gegen den SV Ochsenhausen II Meister werden. Für den Gast aus Mittelbuch geht es in Mittelbiberach um alles. Nur ein Sieg hält den SVM weiterhin im Rennen, der am letzten Spieltag noch zu Hause gegen den FC Bellamont antreten muss.

In eine gute Lage hat sich der BSC Berkheim mit Spielertrainer Philipp Birk-Braun gespielt. Vor zwei Wochen dachten viele noch, dass der BSC von allen drei Teams die schlechtesten Karten hat. Diese Situation hat sich seit dem vergangenen Sonntag grundlegend geändert. Gewinnt der BSC seine beiden noch ausstehenden Spiele, geht der Meisterwimpel nach Berkheim. Der FC Bellamont, der am letzten Spieltag noch gegen Mittelbuch spielt, tritt in Berkheim an. Die Vorzeichen sind klar und die Gäste können in den letzten beiden Spielen vielleicht noch entscheidend in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen.

Wer hätte gedacht, dass Dettingen II, Haslach und Kirchdorf am vergangenen Spieltag ihre Partien gewinnen? Für die LJG Unterschwarzach war dies nicht hilfreich, denn sie gab selbst beim SV Dettingen II die Punkte ab. Zu Hause gegen den SV Winterstettenstadt kann die LJG am Sonntag versuchen, den Abstand zum Tabellenende wieder anwachsen zu lassen.

Der SV Kirchdorf und der SV Haslach haben beide 21 Punkte. In Kirchdorf werden beide Teams wieder einen Versuch unternehmen, sich vom Konkurrenten abzusetzen. Wer dies sein wird, ist schwer vorherzusagen.

Auch den SV Dettingen II mit seinen 22 Punkten werden die Ergebnisse von Kirchdorf und Haslach am vergangenen Sonntagabend nicht erfreut haben. Beim SV Erlenmoos haben die Illertäler ebenfalls die Möglichkeit, wieder mit drei Punkten einen Schritt nach vorne zu machen.

Der SV Ochsenhausen II reist zum SV Erolzheim. Bei der Paarung geht es um nichts mehr. Ochsenhausen II bleibt mit seinen 14 Punkten bis zum Saisonende Schlusslicht.

Auch bei der Partie TSV Rot an der Rot gegen den SV Muttensweiler geht es nur noch um die sportliche Ehre. Rot ist derzeit Tabellensechster, Muttensweiler Neunter.