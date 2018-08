Berkheim gewinnt Absteigerduell

Der BSC Berkheim hat in der Fußball-Kreisliga A I das Duell der Bezirksliga-Absteiger gewonnen. Erolzheim siegte in der Schlussminute in Stafflangen. Aufsteiger Mittelbuch setzte sich deutlich beim SV Erlenmoos durch.

SV Erlenmoos – SV Mittelbuch 0:3 (0:0). Die Heimelf begann gut. Je länger das Spiel allerdings dauerte, kam der Gast immer besser in die Partie, ohne jedoch zu nennenswerten Tormöglichkeiten zu kommen. Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 57. Minute: Ein zweifelhafter Handelfmeter und der daraus resultierende Platzverweis von SVE-Spieler Rafael Birkle brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Der SV Mittelbuch war danach die bessere Mannschaft und baute den Vorsprung weiter aus. Tore: 0:1 Roland Stamler (57./HE), 0:2 Lukas Kramer (70.), 0:3 Tobias Ries (86.). Res.: 2:7.

SV Dettingen II – SV Winterstettenstadt 1:0 (1:0). Die Heimelf begann gut und erntete in der 16. Minute durch das Tor von Tobias Fischer bereits den Lohn. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne sich jedoch große Chancen zu erarbeiten. Im zweiten Durchgang war dann der SVW klar besser und die Zuschauer sahen nur noch Einbahnstraßenfußball. Mit viel Glück brachte der SV Dettingen II den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV Stafflangen – SV Erolzheim 1:2 (0:0). Eine unglückliche Niederlage gab es für den SV Stafflangen im Heimspiel gegen den SV Erolzheim. Die Begegnung verlief insgesamt sehr kampfbetont, beide Mannschaften schenkten sich nichts. In der Schlussminute, als sich alle schon auf ein gerechtes Remis eingestellt hatten, gelang dem Gast aus dem Illertal noch der 2:1-Siegtreffer. Tore: 0:1, 1:2 Stefan Munteanu (70., 90.), 1:1 Patrick Zoll (81.) Res.: 1:2.

TSV Rot/Rot – BSC Berkheim 0:1 (0:0). Während der ersten Halbzeit fanden die Gastgeber nie richtig ins Spiel. Berkheim stand in der Defensive sehr gut und hatte kurz vor der Pause eine sehr gute Möglichkeit zur Führung. Im zweiten Durchgang hatte der BSC mehr vom Spiel und konnte durch Markus Bufler in der 71. Minute den alles entscheidenden Treffer erzielen. Res.: 1:1.

LJG Unterschwarzach – FC Mittelbiberach 0:0. Die favorisierten Gäste kamen in Unterschwarzach über ein Unentschieden nicht hinaus. Res.: 0:2.

SV Kirchdorf – FC Bellamont 0:1 (0:0). Der SV Kirchdorf war über die gesamte Spielzeit hinweg leicht feldüberlegen, versäumte es aber wieder einmal seine Chancen in Tore umzumünzen. So kam es wie es kommen musste: Ein Eigentor des SVK in der 86. Minute besiegelte die Heimniederlage. Res.: 0:4.

SV Muttensweiler –SV Haslach 3:0 (1:0). Die Heimelf vergab im ersten Spielabschnitt viele Chancen und ging deshalb nur mit einer dünnen 1:0-Führung in die Pause. Ein Doppelschlag in der 65. und 67. Minute entschied dann aber frühzeitig die Partie für den SV Muttensweiler. Tore: 1:0 Robin Widmann (20.), 2:0 Christian Werner (65.), 3:0 Tobias Sauter (67.). Res.: 6:1.