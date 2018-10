Berkheim feiert schmeichelhaften Sieg

Der BSC Berkheim hat das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A I überraschend in Mittelbiberach gewonnen und wieder für mehr Spannung innerhalb der Spitzengruppe gesorgt. Stafflangen kommt beim TSV Rot a. d. Rot böse unter die Räder. Wieder erholt zeigte sich der SV Erolzheim beim Auswärtsspiel in Bellamont. Haslach gewinnt das Kellerspiel gegen den SV Ochsenhausen II.

SV Ochsenhausen II – SV Haslach 1:2 (0:2). Die Gastgeber verschliefen die erste Halbzeit und gingen mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. Im zweiten Durchgang war der SVO in Unterzahl die bessere Mannschaft und schaffte früh den Anschlusstreffer. In der 60. Minute hatten die Platzherren die Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Foulelfmeter wurde verschossen. In der restlichen Spielzeit konnten die Hausherren dem Gast aus Haslach den Sieg nicht mehr streitig machen. Tore: 0:1 Eigentor (35.), 0:2 Benjamin Grießer (45.), 1:2 Louis Bendel (48.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Zeguir Borjaj (SVO/33.).

TSV Rot a. d. Rot – SV Stafflangen 5:1 (3:1). In einem ordentlichen Kreisliga-A-Spiel zeigte die Heimelf vor allem in der ersten Halbzeit eine konsequente Spielweise. Die Gäste bemühten sich zwar im zweiten Spielabschnitt, mussten aber trotzdem noch zwei weitere Gegentore hinnehmen. Tore: 1:0, 3:1 Yannik Daiber (6., 38.), 1:1 Oliver Straub (10.), 2:1 Luca Badstuber (35./HE.), 4:1, 5:1 Daniel Kling (53., 88.).

SV Erlenmoos – SV Muttensweiler 0:1 (0:1). In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, wobei die Heimelf mehr Torchancen hatte. Aus dem Nichts heraus fiel durch Tobias Sauter (39.) das Tor des Tages. Im zweiten Spielabschnitt verteidigten die dezimierten Gäste den knappen Vorsprung aufopferungsvoll. Die Platzherren fanden kein Mittel, wenigstens zu einem Remis zu kommen. Bes. Vork.: Rote Karte für Robin Widmann (SVM/53.), Gelb-Rote Karte für Christian Wiest (SVE/89.). Res.: 1:2.

LJG Unterschwarzach – SV Dettingen II 6:0 (3:0). Zu einem auch in dieser Höhe verdienten Heimerfolg kam die LJG gegen das Gästeteam vom SV Dettingen II. Kurz nach der Pause war die Partie bereits entschieden. Deshalb konnten die Hausherren in den letzten 25 Minuten die Sache etwas ruhiger angehen. Tore: 1:0 Christoph Reder (11.), 2:0, 4:0 Marc Krämer (40., 50.), 3:0, 5:0 Manuel Netzer (44., 56.), 6:0 Manuel Moser (65.).

FC Bellamont – SV Erolzheim 2:3 (0:1). In einem ausgeglichenen Spiel gewann am Ende die cleverere Mannschaft. Dem FCB gelang es in der Schlussviertelstunde nicht mehr, zum Ausgleich zu kommen. Tore: 0:1 Stefan Munteanu (12.), 1:1 Patrick Mohr (50.), 1:2 Markus Högerle (55./FE), 1:3 Kevin Bauer (71.), 2:3 Uwe Martin (74./FE). Res.: 3:0.

FC Mittelbiberach – BSC Berkheim 0:1 (0:0). Der FCM machte über 90 Minuten das Spiel. Die Punkte nahmen aber trotzdem die Gäste mit. Der BSC stand sehr tief und lauerte auf Konter. In der 76. Minute hatte Berkheims Markus Bufler Erfolg damit und erzielte das 1:0 für die Gäste. Dieses Ergebnis hatte Bestand bis zum Schlusspfiff. Der BSC Berkheim kam in Mittelbiberach zu einem glücklichen Auswärtserfolg. Res.: 2:1.