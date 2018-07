Bergtour für Fortgeschrittene

Eine schwere Bergtour auf die Lailachspitze unternimmt der Deutsche Alpenverein Biberach am Sonntag, 29. Juli. Mit dem Auto geht es nach Rauth im Tannheimer Tal. Dort startet die Wanderung durch das Wilde Birkental zur Höflishütte. Nach dem Überqueren des Weißenbachs geht es auf steilem Pfad in das Weißenbacher Notländer Kar hinauf und über den Nordgrat zum Gipfel (auf 2274 Meter Höhe) der Lailachspitze. Der Abstieg führt auf dem gleichem Weg zurück nach Rauth. Abfahrt ist um 6 Uhr am Parkplatz Memminger Straße. Eine Anmeldung ist am Freitag 27. Juli, von 19 bis 20 Uhr beim Tourenleiter Adolf Xeller unter Telefon 07351/29366 möglich.