Berauscht und ohne Führerschein gefahren

Mit einem Rausch, aber ohne Führerschein ist ein 42-Jähriger am Mittwoch in Biberach unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann einer Streife aufgefallen, als er mit einem Seat gegen 1.35 Uhr in der Adenauerallee fuhr. Bei der Kontrolle hatte die Polizei schnell den Verdacht, dass der Mann Rauschgift genommen und auch Alkohol getrunken hatte. Er musste deshalb mit der Polizei ins Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut entnahm. Das Blut wird nun untersucht und gibt Aufschluss über das Rauschgift und den genauen Alkoholwert. Da der Mann noch nie einen Führerschein besaß, wird auch deshalb eine Anzeige auf ihn zukommen. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf. Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wird die Polizei auch weiterhin solche Kontrollen durchführen.

Hinweis der Polizei: Rund um die Uhr kontrolliert die Polizei auf den Straßen. Dies tut sie zur Sicherheit aller. Dazu gehört auch die Überprzu prüfen, ob jemand einen Führerschein besitzt, wenn er oder sie Auto fährt. Denn Auto-Fahren ist grundsätzlich gefährlich. Das belegt die hohe Zahl der Verkehrsunfällen, die sich jeden Tag ereignen. Deshalb müssen diejenigen, die ein Auto fahren wollen, das gefahrlose Fahren lernen. Als Nachweis erhalten sie einen Führerschein. Auf diese Weise sollen die Unfallzahlen gesenkt werden. Wer sich später als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, dem kann der Führerschein auch wieder abgenommen werden.