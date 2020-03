Berauscht und mit falschem Führerschein am Steuer

Allerhand auf dem Kerbholz hat ein Fahrer, den die Polizei hat am Freitag kontrolliert hat wie sie mitteilt.

Die Beamten hielten den Mann in einem Mercedes kurz nach Mitternacht in der Biberacher Ehinger-Tor-Straße an. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 39-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte den Verdacht. Auch den Führerschein des Mannes nahmen die Beamten unter die Lupe. Er war wohl offensichtlich gefälscht. Das unechte Dokument wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt.