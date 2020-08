Berauscht am Steuer

Vier Fahrer hat die Polizei am Sonntag in Biberach und in Warthausen aus dem Verkehr gezogen, wie sie berichtet. Gegen 16 Uhr war ein Opel-Fahrer in Stafflangen unterwegs, der zu viel Alkohol konsumiert hatte. Auch in Warthausen hatte gegen 23.45 Uhr ein Mann zu viel Alkohol intus und musste seinen VW stehen lassen. Zwei weitere Fahrer standen mutmaßlich unter Drogen. Die kontrollierte die Polizei gegen 19.45 Uhr und 23.15 Uhr in Biberach.