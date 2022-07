Berat Gürbüz erhält Preis für soziales Engagement

Schülersprecher Berat Gürbüz ist der Preisträger des diesjährigen Sozialpreises, den der Freundeskreis der Matthias-Erzberger-Schule (MES) für herausragendes soziales Engagement verleiht. Berat Gürbüz setze sich für die Schule ein und habe zum Beispiel sich sehr für die Anschaffung von Schulpullovern eingesetzt. Dafür habe er Zuschüsse für die Pullis beim Freundeskreis eingeworben.

Im Kontext des Valentinstags initiierte der Schülersprecher die Rosenaktion „Mit Rosen Danke sagen“. Akteure, die die Schulgemeinschaft am Laufen halten, bekamen eine Rose, darunter die Schulleitung, aber auch Kolleginnen und Kollegen, die Sonderaufgaben für das Funktionieren der Schule wahrnehmen, sowie die Schulsozialarbeiterinnen und die Sekretärinnen. Die Kernidee dahinter war jedoch, den Hausmeistern und Reinigungskräften Respekt entgegenzubringen und ein Zeichen der Dankbarkeit zu setzen.

Am digitalen Informationstag der MES, an dem diese interessierten Eltern sowie Schülerinnen und Schülern ihre Bildungsmöglichkeiten vorstellt, richtete Berat Gürbüz einen digitalen Raum ein, in dem er das Schulleben und die Schule thematisierte. Seit 2021 hat er außerdem die Leitung des Instagram-Accounts inne und diesen kontinuierlich ausgebaut. Ursprünglich für den Infotag angelegt, informiert er dort über wichtige Neuigkeiten aus der Schule sowie über Projekte der SMV.

„Während der Homeschooling-Zeit hielt er den aktiven Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern“, heißt es in der Mitteilung. Dabei habe er die Schulleitung unterstützt. Berat Gürbüz ist außerdem Mitglied im „Team Soziale Klasse“. Schulleiterin der MES, Gabriele Kallenbach-Blasen, würdigte Berat Gürbüz’ Bereitschaft, für die Schule Verantwortung zu übernehmen. Auch verwies sie darauf, dass Berat Gürbüz mittlerweile im Vorstand des Landesschülerbeirates angekommen ist. Der Preis sei als Würdigung für Personen gedacht, die im sozialen Bereich eine Vorbildfunktion einnehmen. In einer kleinen Feierstunde im Beisein von Mitschülerinnen und Mitschülern, Angehörigen des Kollegiums und des Freundeskreises sowie dessen Vorstand und Familienangehörigen wurde Berat Gürbüz der MES-Sozialpreis verliehen.