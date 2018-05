Bengel belegt Platz eins beim Bezirksfinale

Selina Bengel vom TSV Laupheim hat beim Bezirksfinale im Geräteturnen weiblich in Biberach im Einzelwettberb P-Stufen in der Alterklasse (AK) 12 Platz eins mit insgesamt 61,80 Punkten belegt (Sprung: 16,60, Reck/Stufenbarren: 15,65, Balken: 14,25, Boden: 15,30). Diesen teilte sich Bengel am Ende mit der punktgleichen Rima Weber (TSV Aistaig).

Der Ausrichter TG Biberach verzeichnete insgesamt 190 Turnerinnen aus sechs Turngauen in der Wilhelm-Leger-Halle. Die Sportlerinnen der Altersklassen F-Jugend bis C-offen im Alter von sieben bis 19 Jahren turnten in vier Durchgängen an Sprung, Reck, Balken und Boden. In jeder Altersklasse qualifizierten sich die vier Besten für das Landesfinale.

Der Ausrichter TG Biberach, der mit keiner Sportlerin vertreten war, zog ein positives Fazit. Dank einer wochenlangen Planung sei der Wettkampf reibungslos abgelaufen.