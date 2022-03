Benefizspiel: Mehr als 7700 Euro für ukrainische Kinder

Spenden sind auch weiterhin möglich. Mehr Informationen zur RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ und wie für in Not geratene Kinder in der Ukraine gespendet werden kann, gibt es im Internet unter

Beim Fußball-Benefizspiel im Stadion zwischen dem FC Wacker Biberach und dem FV Biberach (Ergebnis: 3:7) zugunsten notleidender Kinder wegen des Kriegs in der Ukraine sind weit mehr Spenden zusammengekommen als es die ersten Schätzungen ergeben haben. Statt der zunächst angenommenen 5000 Euro sind es letztlich mehr als 7700 Euro gewesen, teilen die beiden Biberacher Vereine mit. Ganz genau fließen nach Begleichung der Rechnungen 7749,21 Euro an die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ für in Not geratene Kinder aus der Ukraine.