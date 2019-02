Benefizabend mit Halbadrui sorgt für viele Lacher

Der Benefizabend für den Förderverein Hospiz durch das satirische A-cappella-Sextett aus dem Illertal, Halbadrui, hat viele Menschen ins Martin-Luther-Gemeindehaus nach Biberach gelockt. Insgesamt kamen rund 3000 Euro für den Verein zusammen.

Die sechs Damen, zwei Lehrerinnen, zwei Erzieherinnen, eine Büroangestellte und eine Ärztin, rissen das Publikum über zweieinhalb Stunden in ihren Bann. Sie sangen und sprachen meist breites Schwäbisch. Es ging um Themen wie Kaffeeklatsch mit einem „Schlückle Wein um halbadrui“, Diäten mit Ausrutschern, gute Figur (im Schwäbischen auch „Ranza“ genannt), Frisur, Fitness, Liebe, immer wieder die Männer, schwäbische Sprichwörter, Stadt und Land. Rührend sprachen und sangen sie über Biberach. Die originellen Lieder haben die Damen selbst getextet.

Am Ende wollte sich das Publikum erst nach drei Zugaben von den Sängerinnen trennen und spendete rund 3000 Euro. Der Erlös geht an den Förderverein Hospiz, der damit das Hospiz Haus Maria sowie die Verbesserung der Palliativ- und Hospizarbeit in den Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten und ehrenamtlichen Hospizgruppen im Landkreis unterstützt.