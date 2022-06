Benefiz-Konzert für die Friedenskirche Biberach

Musik von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel wird am Sonntag, 26. Juni, in der Friedenskirche zu hören sein. Der Tritonus-Kammerchor, unterstützt von der Sopranistin Verena Gropper und Instrumentalisten der Capella Novanta mit Günter Luderer, führt unter Leitung von Klaus Brecht ab 18 Uhr zwei Werke auf, die für beide Komponisten neue musikalische Welten eröffnet haben. Für Johann Sebastian Bach ist es die Kantate 150 „Nach dir, Herr, verlanget mich“, vermutlich eine der ersten Kantaten, die Bach komponierte. Für Händel war „Israel in Ägypten“ der Aufbruch in die Welt des Oratoriums. Beide Werke verbindet eine gemeinsame Idee: der Chor ist die musikalisch tragende Säule. Auch für die Augen hat dieses Benefiz-Konzert für die Kirche etwas zu bieten: Die auch durch ihre Zusammenarbeit mit Rolf Zuckowski bekannte Illustratorin Jule Ginsbach wird das Konzert mit Live-Illustrationen visualisieren. Der Eintritt ist frei.