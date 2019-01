Bendel wird Zehnter bei deutscher Kurzbahn-Meisterschaft

Das Jahr 2018 haben die Leistungsschwimmer der TG Biberach mit erfolgreichen Wettkämpfen in Sindelfingen und Magdeburg beendet. Das neue Jahr wurde mit einem Wettkampf in Bad Saulgau eingeläutet. Matthias Bendel wusste unterdessen bei der deutschen Kurzbahn-Meisterschaft in Berlin zu überzeugen.

In Sindelfingen taten sich die männlichen Schwimmer der TG Biberach und Antonia Pfiz (2006) besonders hervor: Bence Wieland (2004; 1./50 m Brust/0:35,47 Minuten), Emanuel Vogl (2003; 2./50 m Brust/0:33,91, 3./400 m Freistil/4:52,24), Tom Groner (2007; 2./50 m Brust/0:42,78, 3./100 m Brust/1:35,48), Matthias Bendel (1996; 2./100 m Brust/1:06,89), Daniel Ribitsch (2006; 3./100 m Schmetterling/1:19,94), Antonia Pfiz (3./400 m Freistil/5:30,94) und Jan Crönlein (2002), Bence Wieland, Matthias Bendel und Emanuel Vogl als Dritte in der 4x50-Meter-Freistil-Staffel (1:46,47).

In Magdeburg maßen sich die elf Biberacher mit den besten Nachwuchsschwimmern Deutschlands. Sie zeigten gute Leistungen und schwammen viele Bestzeiten. Matthias Bendel war nicht in Magdeburg dabei, weil er sich für die deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Berlin für 50, 100 und 200 Meter Brust qualifiziert hatte, die zeitgleich stattfanden. Über 50 Meter Brust wurde er 26. mit einer neuen Bestzeit von 0:28,88 Minuten. Über 100 und 200 Meter Brust startete er je zweimal, weil er über beide Strecken ins Finale kam. Über 100 Meter wurde er 21. in 1:02,59 Minuten und über 200 Meter Zehnter in 2:14,55 Minuten. Seine Fans in Biberach konnten per Livestream verfolgen, wie er sich in spannenden Rennen von Lauf zu Lauf steigerte und in die Gruppe der zehn besten deutschen Schwimmer schwamm.

Der erste Wettkampf im neuen Jahr war der Internationale Stadtwerke-Cup in Bad Saulgau. Die 29-köpfige Mannschaft der TG Biberach kam auf Rang fünf von 13 Mannschaften. Insgesamt fischten die Biberacher 22 Goldmedaillen aus dem Wasser. Vier davon gingen an Lena-Maria Scheffler (50 m Rücken/0:33,21 Minuten, 200 m Freistil/2:25,29, 50 m Schmetterling/0:33,01, 100 m Schmetterling/1:17,10). Über 50 Meter Rücken kam sie ins Finale und gewann einen Pokal für die zweitbeste Leistung in der offenen Wertung.

Ellen Grundl (Jahrgang 2005) schwamm drei Mal auf den ersten Platz (100 m Brust/1:22,10 Minuten und 50 m Brust/0:36,18). Mit dieser Zeit kam sie ins Finale. Sie konnte sich nochmals steigern, schlug wiederum als Erste an und wurde dafür mit einem Pokal für die beste Leistung in der offenen Wertung über 50 Meter Brust belohnt.

Matthias Bendel stand drei Mal oben auf dem Treppchen (200 m Brust/2:17,60 Minuten, 100 m Lagen/0:59,91 und 200 m Freistil/2:00,46). Jeweils zwei Goldmedaillen gingen an Tom Groner (2007), Daniel Ribitsch und Marleen Plachetka (beide 2006). Über eine Goldmedaille konnten sich Leon Lein (2002), Bence Wieland (2004), Franziska Schneider (2004), Falco Meister (2005), Daniel Zuks (2007) und Lilian Konradi (2008) freuen.

Bei der Jagd nach neuen Bestzeiten war Falco Meister erfolgreich. Ebenso gelangen Franziska Schneider, Nina Schilling (2005), Rosalie Bühler (2005), Heidi Müllers (2006) und Lynn Müller (2006) beeindruckende Verbesserungen ihrer Zeiten. Außerdem trugen Carlotta Müller (2005), Antonia Pfiz (2006) , Leticia Schäfer, Tim Durawa, Ludwig Kappeler, Martin Suhm, Emilie Fäth, Lera Gilung (alle 2007), Jana Durawa (2008), Anne Schilling, Thana Müller (beide 2009) zu der guten Mannschaftsleistung der Biberacher Schwimmer bei.