Bendel und Wieland holen sich Gold

Mit neun Medaillen sind die Sportler der TG Biberach von den 25. international Sindelfingen Swimming Championships (ISSC) zurückgekehrt. Matthias Bendel und Bence Wieland holten sich Gold.

Mit insgesamt neun Sportlern trat die TG-Schwimmmannschaft in Sindelfingen an. Diese konnte sich gut in dem starken Starterfeld behaupten. Matthias Bendel (Jahrgang 1996) gewann das Finale über 50 m Brust (0:30,17 Minuten) und wurde auch über 200 m Brust Erster (2:25,25). Bence Wieland (2004) schlug über 200 m Brust in seinem Jahrgang als Erster an (2:52,07). Über 200 m Lagen kam er auf Platz zwei (2:33,49) und über 50 m Brust gewann er Bronze (0:34,72).

Marleen Plachetka (2006) kehrte mit vier Medaillen heim: Silber über 100 m und 200 m Rücken und Bronze über 100 m und 200 m Freistil. Die neunte TG-Medaille ging an Ellen Grundl (2005), die über 50 m Brust Zweitschnellste war. Unter die ersten zehn kam Jan Crönlein (2002/200 m Freistil, 50 m Brust/50 und 100 m Rücken/50 m Schmetterling). Tom Groner (2007) verpasste über 200 m Brust nur knapp das Treppchen und wurde Vierter. Über die 50 m Brustdistanz erreichte er Platz fünf. Leon Lein (2002) erreicht sowohl über 200 m Freistil als auch über 100 m Schmetterling Platz zehn. Daniel Zuks (2007) schwamm die 100 m Rücken in einer persönlichen Bestzeit. Antonia Pfiz (2006) erreichte über 100 m Brust Platz sechs und über 50 m Freistil Rang acht.