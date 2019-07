Mit insgesamt sieben Medaillen ist das Schwimmteam der TG Biberach von den württembergischen Jahrgangsmeisterschaften im Freibad von Schwäbisch Gmünd zurückgekehrt. Dreimal Gold holte sich Matthias Bendel.

Bei sehr frischen Temperaturen gingen auch die TG-Sportler an den Start. Besonders am Vormittag gab es wegen der Kälte keine Bestzeiten. Dies änderte sich am Nachmittag, als es etwas wärmer wurde. Besonders viele Bestzeiten gab es über 100 Meter Freistil: Antonia Pfiz (13./Jahrgang 2006/1:08,51), Ellen Grundl (10./2005/1:05,78), Lena Maria Scheffler (9./2004/1:04,99) und Daniel Ribitsch (5./2006/1:04,18). Der TG-Medaillenkönig war Matthias Bendel (1996). Er wurde württembergischer Meister über 50, 100 und 200 m Brust. Ellen Grundl erreichte trotz eines großen Trainingsrückstands wegen langer Krankheit Platz zwei über 50 Meter Brust (0:36,42). Marleen Plachetka (2006) verbesserte sich über 400 Meter Freistil auf 5:03,49 Minuten und belegte damit Platz drei. Lena Maria Scheffler wurde über 50 und 100 m Rücken jeweils Dritte, obwohl die Bedingungen für die Rückendisziplinen im Gmünder Bud-Spencer-Freibad alles andere als günstig waren und es viele Kollisionen mit den Wellenbrecher-Leinen gab.

TG-Trainer Günther Ahlemann war mit den Ergebnissen zufrieden, denn es gab etliche weitere gute Platzierungen unter den ersten zehn durch Leon Lein (7./2002/400 m Freistil), Ellen Grundl (4./100 m Brust; 4./50 m Rücken), Antonia Pfiz (6./200 m Brust), Marleen Plachetka (4./100 m Freistil; 5./200 m Lagen). Lena Maria Scheffler verpasste über 50 m Rücken nur knapp einen weiteren Podestplatz. Daniel Ribitsch erreichte viermal Platz fünf.