Benachrichtigungen zur OB-Wahl

Die Oberbürgermeisterwahl in Biberach findet am Sonntag, 18. Oktober, statt. In den nächsten Tagen erhalten alle Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gibt es gegenüber der Kommunalwahl im vergangenen Jahr einige wichtige Veränderungen.

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, erhalten alle Wahlberechtigten ab 24. September die Briefwahlunterlagen per Post zugestellt. Wer dennoch am Wahltag im Wahllokal wählen möchte, kann mit den Briefwahlunterlagen eines der eingerichteten Wahllokale aufsuchen. Statt der bisher 21 Wahllokale stehen nur acht Wahllokale zur Verfügung, die groß genug sind, um die aktuellen Abstandsregelungen einhalten zu können. Jeweils ein Wahllokal gibt es in den vier Teilorten (Turn- und Festhalle Stafflangen, Schulturnhalle Ringschnait, Grundschule Rißegg und Mehrzweckhalle Mettenberg); in der Kernstadt werden vier Wahllokale eingerichtet: Gaisental Grundschule, Birkendorf-Grundschule, Hochschule Biberach und Gebhard-Müller-Schule. Der Wahlschein muss zwingend ins Wahllokal mitgebracht werden.