Bellinger sprintet zum ersten Saisonsieg

So erfolgt die Wertung bei einem Kriterium: Das Heimrennen des RSC Biberach wurde als Kriterium ausgetragen, bei dem die Platzierungen durch die Vergabe von Punkten am Zielstrich bei regelmäßigen Wertungen ermittelt wurden. Die Wertungssprints erfolgten in den verschiedenen Rennen in jeder fünften Runde. Dabei erhielt der Erste fünf Punkte, drei Zähler gab es für den Zweiten, zwei Punkte für den Dritten und einen für den Vierten. Beim letzten Wertungssprint bekamen die Fahrerinnen und Fahrer auf den ersten vier Plätzen die doppelte Punktzahl. Wenn jemand das Feld überrundet, dann ist sie/er die Siegerin/der Sieger. Wenn mehrere das Feld überrunden, dann gewinnt die- oder derjenige von diesen das Rennen, der die meisten Punkte erzielt hat. (feg)

Alle Ergebnisse gibt es unter www.rsc-biberach.de