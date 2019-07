Justin Bellinger vom RSC Biberach hat sich den Sieg bei der Südpfalz-Tour gesichert. Bei dieser fuhr er wie auch Hanna Geiser für das Team Württemberg I. Mit Yannick Schechinger war auch ein dritter RSC-Fahrer vom Württembergischer Radsportverband (WRSV) für diese Tour nominiert worden, der für das Team Württemberg II startete.

Die erste Etappe der Südpfalz-Tour war ein 5,5 Kilometer langes Zeitfahren in Scheibenhardt, 138 Radsportler gingen an den Start. Justin Bellinger holte sich dabei den ersten Tagessieg mit einer Topzeit von 8:08 Minuten. Hanna Geiser fuhr die Bestzeit bei den Mädchen mit 8:50 Minuten und gewann damit ebenfalls die Etappe. Durch die zwei Siege kletterte das Team Württemberg I auch auf Rang eins in der Teamwertung. Schechinger erreichte Platz 25.

Am zweiten Tag stand ein Rundstreckenrennen in Roschbach mit 39 Kilometern Länge an. Drei Punktewertungen gab es in diesem Rennen. Zunächst blieb das Feld die ersten zwei Runden weitestgehend zusammen. Ab Runde drei wurde das Tempo vor der ersten Wertung angezogen, das Feld fiel auseinander. Bei der ersten Wertung wurde Bellinger Dritter und heimste einen Punkt ein. Auch Geiser war stets in der Führungsgruppe vertreten und überquerte als erstes Mädchen den Zielstrich bei der Zwischenwertung. Schechinger hielt sich im Mittelfeld auf. Aufgrund der Hitze wurde das Tempo bis zur nächsten Wertung wieder herausgenommen. Die ersten überrundeten Fahrer wurden jedoch schon aus dem Rennen genommen. Mit dem Gong zur nächsten Wertung wurde das Tempo wieder angezogen. Circa 600 Meter vor der Ziellinie machten sich die Fahrer in der Spitze zum Sprint bereit, Bellinger blieb diesmal ohne Punkte. Geiser war wieder bestes Mädchen.

Nun blieb das Tempo konstant hoch, um sich mit Blick auf die nächste Wertung einen Vorsprung herauszufahren. Absetzen konnte sich jedoch kein Fahrer. 600 Meter vor der entscheidenden dritten Wertung setzte Bellinger zum Sprint an und holte sich die Extrapunkte. Somit hatte er auch Etappe zwei gewonnen, sein Team mit Geiser behielt ebenso den ersten Platz. Geiser war zudem das beste Mädchen und hielt sich in der Einzelwertung auf Rang eins. Schechinger beendete als 79. das Rennen, die Mannschaft Württemberg II lag nun in der Teamwertung auf Platz 18.

Am dritten Tag folgte ein weiteres Rundstreckenrennen in Roschbach über 31 Kilometer. Die Fahrer des Teams Württemberg I durfte wegen der guten Platzierung von ganz vorne starten, die des Teams Württemberg II aus dem Mittelfeld der insgesamt 32 Teams.

Hanna Geiser ereilt Sturzpech

Alle Fahrer kamen gut vom Start weg. Bellinger und Geiser reihten sich sofort in die Führungsgruppe ein. Schechinger arbeitete sich mit seinen Kollegen aus dem Mittelfeld weiter nach vorn. Auch an Tag drei gab es wieder Wertungsrunden. Bellinger sahnte in jeder Wertung ab. Geiser ging das Tempo der Jungen mit und fuhr immer in der Spitze. Plötzlich kam es jedoch zu einem Zusammenstoß, Geiser stürzte. An den Knien, im Gesicht und an den Armen verletzt, rappelte sie sich jedoch auf und versuchte wieder Anschluss ans Feld zu finden. Stattdessen wurde sie allerdings vom Feld überrundet, da ihr Rad einen Defekt aufwies. Im Zielsprint holte sich Bellinger Platz eins. Geiser fiel durch ihren Sturz in der Mädchen-Wertung zurück und erreichte in dieser am Ende Rang fünf. Das Team Württemberg I gewann die Mannschaftswertung. Schechinger beendete derweil das Rennen als 44. und landete in der Einzelwertung auf Rang 41. Mit Württemberg II belegte er Rang 15 in der Teamwertung.