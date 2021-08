Bellinger erreicht Podestrang im Bergzeitfahren

Bei der Etappenfahrt in Ronneburg (Hessen) ist der Jugendfahrer Justin Bellinger für den Radsportclub (RSC) Biberach an den Start gegangen. Er erreichte dabei einen Podestrang und eine Top-Ten-Platzierung.

Die Jugendfahrer hatten bei der dreitägigen Veranstaltung ein anspruchsvolles Terrain zu bewältigen. Die erste Etappe führte über eine 20 Kilometer lange Strecke. Schon zu Beginn des Rennens wurde sehr schnell gefahren. Viele Attacken wurden gesetzt, doch keine führte richtig zum Erfolg. „Es waren einige belgische Teams am Start. Die haben das ganze sehr anspruchsvoll gemacht“, sagte Bellinger. Der Biberacher Radsportler erwischte keinen guten ersten Tag. „So etwa ab der Hälfte des Rennens habe ich schwere Magenprobleme bekommen. Deshalb musste ich das Rennen vorzeitig abbrechen“, so der 16-Jährige.

Am zweiten Renntag galt es im Bergzeitfahren. Auf dem zwei Kilometer langen und harten Anstieg hatten die Sportler schwer zu kämpfen. Dabei gelang Bellinger eine sehr gute Zeit. Am Ende wurde er Zweiter. „Nach dem vorherigen Tag lief alles wunderbar ab und ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte er.

Das letzte Rennen führte die Jugendlichen über 14 Runden á 55 Kilometer. Bellinger konnte das Rennen sehr gut mitbestimmen, auch wenn die Kontrahenten aus Belgien ihm schwer zusetzten. „Als Team haben die Belgier sehr gut zusammengearbeitet. Ich musste immer aufpassen, dass sich bei den ganzen Attacken nicht ein oder zwei Fahrer absetzen konnten“, so der RSC-Fahrer. Bellinger arbeitete viel und versuchte die entstandenen Lücken zu schließen. Doch am Ende des Rennens konnte er seine Bemühungen nicht ganz vollenden. „Im Schlusssprint habe ich mich nicht so gut in Position gebracht. Deswegen ist es am Ende nur Platz sechs geworden“, sagte er. „Trotzdem bin ich mit meiner Leistung zufrieden.“ Für ihn sei es eine gute Vorbereitung für die kommenden Wettkämpfe gewesen. „Ich schaue zuversichtlich auf die deutschen Meisterschaften im Zeitfahren“, so Bellinger. „Die Rundfahrt hat mir nochmal gezeigt, dass ich sehr gut vorn mitfahren kann und ich werde weiter an mir arbeiten bis die deutschen Meisterschaften im Herbst beginnen.“