Bellamonts Serie hält

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI mit 4:0 in Aulendorf gewonnen. Ebenso einen Auswärtsdreier verbuchte Alberweiler II. Der SV Reinstetten unterlag Haslach/Wangen.

SG Aulendorf – FC Bellamont 0:4 (0:2). Bellamont gelang ein Traumstart durch das frühe 0:1 durch Mara Eschbach (1.). Bellamont blieb spielerisch klar überlegen und erarbeitete sich zahlreiche Torchancen. Elena Ries besorgte das 0:2 (22.). In Halbzeit zwei traf Regina Kiekopf zum 0:3 und wiederum Mara Eschbach zum 0:4. Damit blieb der FCB im neunten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und hält weiter den Anschluss zu Relegationsplatz zwei, auf dem aktuell Haslach/Wangen steht. Bereits am Mittwoch (Anstoß: 19 Uhr) steht für Bellamont zu Hause das nächste Spiel gegen die SGM Fronreute an. Am Sonntag kommt es dann zum Duell mit dem TSV Tettnang II. Das Heimspiel beginnt um 17 Uhr in Bellamont.

SC Unterzeil-Reichenhofen II – SV Alberweiler II 0:2 (0:0). Das Spiel begann sehr hektisch. Die Gäste ließen dem SCU II viel Platz und so hatten diese die ersten großen Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. In der zweiten Halbzeit war es der SVA II, der durch einen Doppelpack von Dragana Rodic (52., 55.) mit 2:0 in Führung ging. Die Heimelf war davon sichtlich überrascht und überließ dem SVA II nun das Spiel. Es blieb allerdings beim 0:2-Endstand. Am kommenden Sonntag empfängt der SV Alberweiler II den SV Deuchelried. Spielbeginn ist um 11 Uhr.

SV Reinstetten – SGM Haslach/Wangen 1:4 (1:3). Bei schwülen Temperaturen im Waldstadion hielten die Reinstetterinnen zu Beginn gut mit. Auf ein frühes Gegentor von Sabrina Kastner (8.) antwortete der SVR durch das 1:1 von Miriam Rapp (27.). Auf beiden Seiten waren fortan weiterhin Torchancen vorhanden. Jedoch setzte sich die Spielgemeinschaft zum Schluss der ersten Halbzeit besser durch und konnte zwei weitere Treffer durch Tamara Saric erzielen (35., 45.). Zum Start der zweiten Hälfte waren beide Mannschaften sehr motiviert und gingen energisch zur Sache. Der Kampfgeist des SVR genügte aber nicht, um noch etwas Zählbares zu erzielen. Die SGM hingegen traf noch einmal durch Nicole Reichardt zum Endstand von 1:4 (56.).