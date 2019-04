Bellamont und Warthausen erreichen Finale

Der Titelverteidiger FC Bellamont und der TSV Warthausen haben das Finale im Frauenfußball-Bezirkspokal erreicht. Der FCB schlug im Halbfinale den FC Wacker Biberach und der TSV Warthausen den SV Mietingen. Das Endspiel findet am Mittwoch, 29. Mai (Anstoß: 18.30 Uhr), in Warthausen statt.

FC Wacker Biberach – FC Bellamont 2:4 (1:0). In einer schwachen ersten Halbzeit konnte der FCB seine Torchancen gegen den Bezirksligisten nicht nutzen. Besser machten es die Biberacherinnen, Hannah Hoffmann (38.) sorgte mit ihrem Tor für den 1:0-Halbzeitstand. Durch eine taktische Umstellung kam bei Bellamont danach etwas mehr Schwung hinein, Sina Wirthensohn glich per verwandeltem Foulelfmeter zum 1:1 aus (74.). Biberach verhinderte danach das 1:2 – bis zur 77. Minute, als Sina Wirthensohn mit einem schön platzierten Weitschuss das 1:2 markierte. Weitere Torchancen ließ der FCB aus. Dann glich Biberach durch Hannah Hoffmann (88.) aus. Dabei blieb es aber nicht, denn Bellamont schlug durch Kerstin Schneider (90.) und Mara Eschbach (90. +2) noch zweimal zu und ging so mit einem 4:2-Erfolg vom Platz. Am Freitag, 26. April, tritt der FCB nun in der Regionenliga beim SV Maierhöfen-Grünenbach an (Anstoß: 19 Uhr in Maierhöfen).

TSV Warthausen – SV Mietingen I 5:4 n. E. (1:1, 0:1). Bei hervorragendem Fußballwetter kamen beide Mannschaften gut ins Spiel. Den Gästen gelang in der 26. Minute nach einem Fehler der Hintermannschaft des TSV Warthausen das 0:1 durch Katja Stock (26.). Die Heimmannschaft ließ sich durch diesen Rückschlag nicht verunsichern, schaffte es jedoch nicht, noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen. Auch Mietingen konnte sich noch einige weitere GroßChancen erspielen, die jedoch ungenutzt blieben. In Hälfte zwei erwischte Warthausen einen Blitzstart, Antje Abraham markiert das 1:1 (47.). Danach machte der TSV in dem fairen, aber hart umkämpften Spiel viel Druck, jedoch blieb es auch nach 90 Minuten bei dem Remis, sodass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Die Gäste eröffneten das Elfmeterschießen mit einen Fehlschuss, sodass Warthausen mit dem ersten Treffer in Führung ging. Danach verwandelten alle Schützinnen in den nächsten zwei Runden sicher. Nachdem die letzte Schützin von Mietingen auch verschoss, stand der Sieger fest und der TSV Warthausen zog mit einem 5:4-Erfolg ins Finale ein.