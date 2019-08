Bellamont trifft im Derby auf Reinstetten

Der Regionenligist FC Bellamont empfängt in der ersten Runde des Frauenfußball-Verbandspokals am Sonntag, 25. August, im Derby den Landesliga-Aufsteiger SV Reinstetten (Anstoß: 11 Uhr). Der SVR geht als Favorit in die Partie.

Der SV Reinstetten hatte sich in der vergangenen Saison den Meistertitel in der Regionenliga VI gesichert und damit den Aufstieg in die Landesliga II perfekt gemacht. Bellamont, das Team von Cheftrainer Franz Krug hatte die Spielzeit auf Tabellenplatz drei abgeschlossen. Für den WFV-Pokal qualifzierte sich der FCB durch den Sieg im Bezirkspokal.