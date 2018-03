Bellamont schlägt Immenried

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI einen Heimsieg gegen den SV Immenried gelandet. Niederlagen mussten derweil der SV Alberweiler II und der SV Reinstetten hinnehmen.

SV Alberweiler II – SGM Haslach/Wangen 0:8 (0:3). Der Gast setzte die Heimmannschaft von der ersten Minute an unter Druck und nutzte in regelmäßigen Abständen seine Torchancen. Am Ende unterlag der SVA II dem Tabellenführer deutlich mit 0:8. Bereits am Donnerstag bestreitet Alberweiler II das Nachholspiel in Bergatreute (19 Uhr). Am Ostermontag steht dann das Halbfinale im Bezirkspokal an. Der SVA II muss zum FC Bellamont (Anpfiff: 10.30 Uhr).

SV Bergatreute – SV Reinstetten 3:1 (2:0). Die Heimmannschaft konnte von Beginn an durch mehr Einsatz und Dynamik das Spiel dominieren. Zwei Chancen nutzte Bergatreuter in Halbzeit eins zu zwei Toren. Nach der Pause legte Reinstetten mehr Kampfgeist, Wille und Konzentration an den Tag. Dadurch erspielte sich der SVR immer wieder Torchancen, die aber zumeist ungenutzt blieben. Nur Sophia Ströbele traf und markierte den 3:1-Endstand. Tore: 1:0 Jutta Gaidzik (12.), 2:0 Amelie Schwarz (20.), 3:0 Julia Schnell (49.), 3:1 Sophia Ströbele (53.).

FC Bellamont – SV Immenried 3:2 (2:1). Zu Beginn hatte Immenried mehr vom Spiel. Durch einen berechtigten Elfmeter ging der SVI mit 1:0 in Führung. Nach einer halben Stunde kam Bellamont besser ins Spiel, Vanessa Gapp erzielte nach einer tollen Kombination über Sina Worthensohn das 1:1. Vanessa Gapp war es auch, die ein paar Minuten später die 2:1-Führung für den FCB besorgte. Nach der Halbzeitpause konnte Immenried nochmals den Ausgleich erzielen. Das bessere Ende für sich hatte aber Bellamont. Sina Wirthensohn traf zum 3:2-Endstand.