Bellamont punktet gegen Mitaufsteiger

Der SV Reinstetten hat zum Saisonstart in der Frauenfußball-Landesliga II zu Hause mit 0:3 gegen die SG Altheim verloren. Der FC Bellamont spielte 1:1 beim FC Rottenburg.

SV Reinstetten – SG Altheim 0:3 (0:2). Im heimischen Waldstadion konnte Reinstetten nicht die zuvor besprochene Marschroute umsetzen. Altheim agierte mit viel Druck und genauen Pässen nach vorn und spielte sich so einige Chancen heraus. Die Reinstetterinnen spielten zu hektisch und gingen nicht aggressiv genug in die Zweikämpfe. Am Ende gewann die SG Altheim somit verdient mit 3:0. Am kommenden Sonntag gastiert der SV Reinstetten nun beim SV Granheim (Anstoß: 11 Uhr).

FC Rottenburg – FC Bellamont 1:1 (0:1). Im Spiel gegen den Mitaufsteiger setzte Bellamont den FCR direkt unter Druck. Sina Wirthensohn brachte den FCB mit 1:0 in Führung (18.). Zehn Minuten später musste Bellamont zweimal verletzungsbedingt auswechseln. In der Folge gab der FCB das Spiel ein wenig aus der Hand, Torhüterin Franzi Renz verhinderte mehrmals den Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verpassten es Lena Lüben per Freistoß (57.) und Kerstin Schneider (67.), den Vorsprung auszubauen. Direkt danach machte der FC Rottenburg das Spiel schnell, Anika Bögl schloss den Angriff mit dem 1:1 ab (68.). In den letzten 20 Minuten lieferte sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, letztlich blieb es beim gerechten Unentschieden. Am nächsten Wochenende hat der FCB spielfrei.