Belebung einer literarischen Institution

Ein „literarischer Salon“ war vom 18. bis etwa 20. Jahrhundert ein zumeist privater gesellschaftlicher Treffpunkt für Diskussionen, Lesungen oder musikalische Veranstaltungen. Vor allem gebildete Frauen betätigten sich als Gastgeberinnen. Eine der ersten war Sophie von La Roche, Schriftstellerin und Verlobte von Christoph Martin Wieland, die in der Zeit der Aufklärung im Stil der Empfindsamkeit schrieb.

Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Wieland-Stiftung, hatte am Wochenenden zum zweiten literarischen Salon ins Komödienhaus eingeladen. Oberbürgermeister Norbert Zeidler eröffnete den Reigen derer, die ihre Lieblingslektüre vorstellten mit „Walden oder Leben in den Wäldern“ von Henry David Thoreau. Es handelt sich um Tagebuchaufzeichnungen eines Aussteigers des 19. Jahrhunderts. Ob Norbert Zeidler auch einmal ans „Aussteigen“ gedacht hätte, fragte Kerstin Bönsch. „Ich hatte in meiner Jugend schon den Traum, auszuwandern.“ Er hatte in seiner Jugend auch viel Hesse gelesen, und dieser hatte Thoreaus Buch sehr gelobt. Zeidler: „Das Werk ist visionär, und auch wieder aktuell, zeigt des Autors Grundbereitschaft, Dinge infrage zu stellen.“ Die Botschaft des Buches: „Nimm Dir Zeit zur Muße.“ Norbert Zeidler las einige spannende und philosophische Buchabschnitte.

Ihm folgte der Unternehmer Thomas Handtmann, der sich mit Erinnerungen des Nobelpreisträgers Isaac Bashevis Singer und dessen Buch „Eine Kindheit in Warschau“ beschäftigte. Thomas Handtmann war auf den Themenkreis des jüdischen Lebens durch eine Vorstellung des Musicals „Anatevka“ während seines Studiums in Zürich gekommen, beschäftigte sich dann vertieft damit, stieß auf Singer. Der schildert sein frühes Leben in Warschau. In der Erinnerung an diese Zeit werden Menschen und Dinge lebendig, die in Singers Werken häufig wiederkehren. Da ist sein Vater, der Rabbi, Richter und geistliches Oberhaupt in einer Person war, die praktisch denkende Mutter, jüdische Händler, eine alte Waschfrau, die Freunde. Handtmann las Szenen des täglichen Lebens, schildert Menschen, Meinungen, Gefühle, auch Gänse, die nach dem Schlachten noch schreien können – ein rein physikalisches Phänomen.

Die Krimiautorin Silke Nowak aus Bad Saulgau las im Gegensatz zu Zeidler und Handmann nicht aus einem Werk eines anderen Autors, sondern aus ihrem eigenen 2015 erschienenen Buch „Penelopes Tod“. Und so geriet ihr Beitrag zu einer Autorenlesung. Auch sie unterhielt sich vor ihrer Lesung mit Kerstin Bönsch, sprach über grundsätzliche Kriterien guter Kriminalromane. 15 Jahre hatte sie sich mit Lyrik beschäftigt, bis sie begann, sehr erfolgreiche Krimis zu schreiben: „Ich habe mich dafür entschieden, weil ich davon leben kann.“ Worum geht es? Penny (Penelope) und Chris Winter gelten als Traumpaar. Sie ist Flugbegleiterin bei der Lufthansa, er ist Pilot. Chris segelt auf seinem Hochseekatamaran durch die Karibik. Er erleidet beim Segeln einen Schlaganfall. Im Zustand des „Locked-in“ lässt Penny ihn aus der Karibik zurück nach Deutschland bringen, wo ihm geholfen werden kann. Dann hat Penny allerdings das Gefühl, beschattet zu werden.